திருச்சியில் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்
திருச்சிராப்பள்ளியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் சார்பில், பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். அருகில் முன்னாள் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மத்திய அமைச்சர்கள் பியூஷ் கோயல், எல்.முருகன், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர்.
Updated On :11 மார்ச் 2026, 5:00 pm
