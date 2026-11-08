தீபாவளி சிறப்பு முகூர்த்த வர்த்தகம் - புகைப்படங்கள்
தீபாவளி சிறப்பு முகூர்த்த வர்த்தகம் - புகைப்படங்கள்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நடைபெற்ற சிறப்பு முகூர்த்த வர்த்தக அமர்வில், முகூர்த்த மணியை ஒலிக்கும் மும்பை பங்குச் சந்தையின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சுந்தரராமன் ராமமூர்த்தி.
சிறப்பு முகூர்த்த மணியை ஒலிக்கும் நிகழ்வில் பங்கேற்ற மும்பை பங்குச் சந்தையின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சுந்தரராமன் ராமமூர்த்தி உடன் பலர்.
விழாவில் பாலிவுட் நடிகைகளான பூனம் தில்லன், பத்மினி கோலாபுரே மற்றும் ஷீபா.
விழாவில் பங்குச் சந்தையின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சுந்தரராமன் ராமமூர்த்தி உடன் பாலிவுட் நிடிகைகளான பூனம் தில்லன், பத்மினி கோலாபுரே மற்றும் ஷீபா.
விழாவில் பூனம் தில்லன், பத்மினி கோலாபுரே மற்றும் ஷீபா.
பாலிவுட் நடிகைகளான பூனம் தில்லன், பத்மினி கோலாபுரே மற்றும் ஷீபா.
விழாவில் தேசிய பங்குச் சந்தை நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஆஷிஷ்குமார் உடன் பாலிவுட் நடிகைகளான பூனம் தில்லன், பத்மினி கோலாபுரே மற்றும் ஷீபா.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.