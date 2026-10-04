தாராபுரம் பிரசாரம் - புகைப்படங்கள்
தாராபுரம் பிரசாரம் - புகைப்படங்கள்
தவெக தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் தாராபுரம் தொகுதியில், தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.
மாலை 6 மணியுடன் பிரசாரம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், தமிழக முதல்வரும், தவெக தலைவருமான விஜய் தாராபுரம் தொகுதிக்கு மீண்டும் வருகைத்தந்து, தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.
பிரசார வாகனத்தில் முதல்வர் விஜய்.
பிரசார வாகனத்தில் வாக்கு சேகரிக்கும் முதல்வர் விஜய்.
வாக்கு சேகரிக்கும் முதல்வர் விஜய்.
இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து, மாட்டுவண்டியில் சென்று வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் விஜய்,
தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து சாலைவலம் வந்து வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் விஜய்.
வாக்கு சேகரிக்கும் முதல்வர் விஜய்.
வாக்கு சேகரிக்கும் முதல்வர் விஜய்.
மாருதி நகரில் சாலைவலத்தைத் தொடங்கிய முதல்வர் விஜய், உடுமலைப்பேட்டை சாலை சந்திப்பு, காவல்நிலையம் சந்திப்பு, ஐந்து சாலை சந்திப்பு, மீனாட்சிபுரம், குளத்துப்பாளையம், கரையூர், மூலனூர், வஞ்சியம்மன் கோயிலில் நிறைவு செய்கிறார்.
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