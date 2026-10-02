The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழ்நாட்டில் ஒருபுறம் விலை உயர்வு; மறுபுறம் கொலை உயர்வு: மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலின்மாற்றுக் கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களை விலைக்கு வாங்குவதுதான் நிர்வாகமா? மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் விஜய்யின் 4 மணி நேர சாலை வலம் நிறைவு!மும்பையில் சிஜேபி போராட்டம்! காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன், பாலிவுட் நடிகர்கள் பங்கேற்பு! மும்பையில் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான சிஜேபியின் போராட்டம் தொடங்கியது! மதுராந்தகத்தில் தேநீர் கடையில் வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் விஜய்!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்! 500 பேர் கைது!“ரீல்ஸ் பார்த்தால் மக்களின் வயிறு நிறையுமா?” - முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி!

மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் தேர்தல் பிரசாரம் - புகைப்படங்கள்

மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் தேர்தல் பிரசாரம் - புகைப்படங்கள்

மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலுக்கு ஆதரவு கேட்டு அக்கட்சியின் தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் இன்று (அக்டோபர் 02) பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.

Published On :
முதல்வர் விஜய்க்கு தவெக-வினரும், பொதுமக்களும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

முதல்வர் விஜய்க்கு தவெக-வினரும், பொதுமக்களும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

மதுராந்தகம் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமாரவேலை ஆதரித்து முதல்வர் விஜய் சாலைவலம் மேற்கொண்டார்.

மதுராந்தகம் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமாரவேலை ஆதரித்து முதல்வர் விஜய் சாலைவலம் மேற்கொண்டார்.

பிரசார வாகனத்தில் நின்றபடி முதல்வர் விஜய் வாக்கு சேகரித்தார்.

பிரசார வாகனத்தில் நின்றபடி முதல்வர் விஜய் வாக்கு சேகரித்தார்.

முதல்வர் விஜய், மதுராந்தகம் தொகுதியில், 'ரோடு ஷோ' வாயிலாக, வாக்கு சேகரித்தார்.

முதல்வர் விஜய், மதுராந்தகம் தொகுதியில், 'ரோடு ஷோ' வாயிலாக, வாக்கு சேகரித்தார்.

வழிநெடுகிலும் முதல்வர் விஜய்க்கு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

வழிநெடுகிலும் முதல்வர் விஜய்க்கு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

முதல்வர் விஜய்க்கு மலர் தூவி உற்சாக வரவேற்பளித்த பொதுமக்கள்.

முதல்வர் விஜய்க்கு மலர் தூவி உற்சாக வரவேற்பளித்த பொதுமக்கள்.

பொதுமக்கள் பூக்கள் தூவி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

பொதுமக்கள் பூக்கள் தூவி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

தொண்டர்களின் வரவேற்பை ஏற்று முதல்வர் விஜய் வாக்கு சேகரித்தார்.

தொண்டர்களின் வரவேற்பை ஏற்று முதல்வர் விஜய் வாக்கு சேகரித்தார்.

சாலையின் இருபுறமும் திரண்ட தவெகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

சாலையின் இருபுறமும் திரண்ட தவெகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

மாமண்​டூர், புக்​கத்​துறை, பழையனூர், படாளம், ஜானகிபுரம், மேல​வலம்​பேட்​டை, கருங்​குழி, மது​ராந்​தகம் புறவழிச்​சாலை, மோச்​சேரி, மொரப்​பாக்​கம், தண்​டலம், பெரும்​பாக்​கம், எல்​.எண்​டத்​தூர், செம்​பூண்​டி, பசுவங்​கரணை, கீழாமூர், ராமாபுரம், மோகல்​வாடி, பொற்​பனங்​கரணை, எலப்​பாக்​கம், ஆனைக்​குன்​னம், கீழ் அத்​தி​வாக்​கம், கடமலைபுத்​தூர், பெரும்​பேர்​கண்​டிகை, தேன்​பாக்​கம், மேல்​மரு​வத்​தூர் கோயில் சந்​திப்​பு, சோத்​துப்​பாக்​கம், மாம்​பாக்​கம் உள்ளிட்ட 39 இடங்​களில் வாக​னம் மூலம் முதல்வர் விஜய் மக்​களை சந்​தித்து வாக்கு சேகரித்தார்.

மாமண்​டூர், புக்​கத்​துறை, பழையனூர், படாளம், ஜானகிபுரம், மேல​வலம்​பேட்​டை, கருங்​குழி, மது​ராந்​தகம் புறவழிச்​சாலை, மோச்​சேரி, மொரப்​பாக்​கம், தண்​டலம், பெரும்​பாக்​கம், எல்​.எண்​டத்​தூர், செம்​பூண்​டி, பசுவங்​கரணை, கீழாமூர், ராமாபுரம், மோகல்​வாடி, பொற்​பனங்​கரணை, எலப்​பாக்​கம், ஆனைக்​குன்​னம், கீழ் அத்​தி​வாக்​கம், கடமலைபுத்​தூர், பெரும்​பேர்​கண்​டிகை, தேன்​பாக்​கம், மேல்​மரு​வத்​தூர் கோயில் சந்​திப்​பு, சோத்​துப்​பாக்​கம், மாம்​பாக்​கம் உள்ளிட்ட 39 இடங்​களில் வாக​னம் மூலம் முதல்வர் விஜய் மக்​களை சந்​தித்து வாக்கு சேகரித்தார்.

வருகின்ற அக்டோபர் 4ஆம் தேதி மாலையுடன் பிரசாரம் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், மதுராந்தகத்தில் தனது இறுதிக்கட்ட பிரசாரத்தை முதல்வர் விஜய் இன்று மேற்கொண்டார்.

வருகின்ற அக்டோபர் 4ஆம் தேதி மாலையுடன் பிரசாரம் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், மதுராந்தகத்தில் தனது இறுதிக்கட்ட பிரசாரத்தை முதல்வர் விஜய் இன்று மேற்கொண்டார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மதுராந்தகத்தில் தேநீர் கடையில் வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் விஜய்!

மதுராந்தகத்தில் தேநீர் கடையில் வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் விஜய்!

இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு முதல்வர் விஜய் பிரசாரம் - புகைப்படங்கள்

இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு முதல்வர் விஜய் பிரசாரம் - புகைப்படங்கள்

மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் பிரசாரம்! | CM Vijay full speech

மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் பிரசாரம்! | CM Vijay full speech

இடைத்தேர்தல் பிரசாரம்! தங்கை மரகதம் குமரவேலுக்கு வாக்களியுங்கள்! முதல்வர் விஜய் - நேரலை

இடைத்தேர்தல் பிரசாரம்! தங்கை மரகதம் குமரவேலுக்கு வாக்களியுங்கள்! முதல்வர் விஜய் - நேரலை

விடியோக்கள்

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu