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விளையாட்டு

FIFA 2026: ஜோர்டானை வீழ்த்தி ஆர்ஜென்டீனா அபார வெற்றி - புகைப்படங்கள்

ஜோர்டானை வீழ்த்தி ஆர்ஜென்டீனா அபார வெற்றி - புகைப்படங்கள்

ஆர்ஜென்டீனாவின் வெற்றியைக் கொண்டாடும் ரசிகர்கள்.
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ஆர்ஜென்டீனாவின் வெற்றியைக் கொண்டாடும் ரசிகர்கள்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :28 ஜூன் 2026, 10:55 pm IST

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