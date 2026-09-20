மகளிர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்று சாதனை - புகைப்படங்கள்
மகளிர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்று சாதனை - புகைப்படங்கள்
ஜப்பானின் ஐய்ச்சி-நகோயாவில் ஆசியப் போட்டி 2026 கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், பெண்களுக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்திய துப்பாக்கி சுடும் வீராங்கனை சோனம் மஸ்கர். - ANI
பதக்கத்துடன் சோனம் மஸ்கர். - ANI
பெண்களுக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் அணிப் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்தியாவின் சோனம் மஸ்கர் (இடதுபுறம்) மற்றும் இளவேனில் வாலறிவன் ஆகியோர்.
பெண்களுக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் அணிப் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்தியாவின் விதர்சா வினோத், சோனம் மஸ்கர் மற்றும் இளவேனில் வாலறிவன் உள்ளிட்டோர்.
பெண்களுக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் அணிப் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்தியாவின் விதர்சா வினோத், சோனம் மஸ்கர் மற்றும் இளவேனில் வாலறிவன் ஆகியோர் புகைப்படங்களுக்கு போஸ் கொடுத்தனர்.
பெண்களுக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் அணிப் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்தியாவின் விதர்சா வினோத், சோனம் மஸ்கர் மற்றும் இளவேனில் வாலறிவன்.
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