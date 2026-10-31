1.11.1976: விரைவில் கலரில் டெலிவிஷன்
அரை நூற்றாண்டுக்கு முன், தினமணி நாளிதழில் இன்றைய நாளில் வெளியான முக்கிய செய்தி.
1.11.1976 - Dinamani
சென்னை, அக். 31 - இந்திய டெலிவிஷன் விரைவில் "கலர் டெலிவிஷன்" ஆகும் என்று தூரதர்ஷன் டைரக்டர் ஜெனரல் பி.வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்று இங்கு தெரிவித்தார். தற்போதுள்ள கருப்பு, வெள்ளை டெலிவிஷனைக் கலர் டெலிவிஷனாக மாற்றுவதற்கு ஏற்பாடுகளும், பரிசோதனைகளும் ஏற்கெனவே நடைபெறுகின்றன என்று அவர் தெரிவித்தார்.
கலர் டெலிவிஷன் உலகமெங்கும் துரிதமாகப் பரவி வருவதாகவும், இந்தியா பின்தங்கி நிற்க விரும்பவில்லை என்றும் கிருஷ்ண மூர்த்தி குறிப்பிட்டார்.
கலரில் ஒளிபரப்புக்கான முதலாவது நிலையம் இன்னமும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. கருப்பு, வெள்ளை டெலிவிஷனுக்கு எதிர்காலம் சரியாக இல்லை. இதற்குத் துணைப் பாகங்களைப் பெறுவதே கடினம் என்ற நிலை வரலாம் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
இலங்கை அகதிகள் வாழ்வுக்கு புது அணுகுமுறை
சென்னை, அக் 31 - சுமார் 1300 இலங்கை அகதிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்க, தமிழ்நாடு மாநில பண்ணைகள் கார்ப்பொரஷன் ரூ. 48 கோடி செலவில் வகுத்துள்ள திட்டத்தினை மத்திய அரசு அங்கீகரித்துள்ளது என்று, மத்திய சப்ளை மற்றும் அகதிகள் புனர்வாழ்வுத்துறை துணை மந்திரி ராம் நிவாஸ் மிர்தா இன்று சென்னையில் நிருபர்களிடையே பேசுகையில் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு மாநில பண்ணைகள் கார்ப்பரேஷன் தமிழ்நாடு அரசுக்கு சொந்தமானது. இத்திட்டத்திற்கான முதலீட்டின் ஒரு பகுதியை சமாளிப்பதற்காக மாநிலப் பண்ணைகள் கார்ப்பரேஷனில் தமிழ்நாடு அரசு ரூ. 80 லட்சம் முதலீடு செய்யும். அதற்காக மத்திய அகதிகள் புனர் வாழ்வுத்துறை ரூ. 80 லட்சம் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடனாக அளிக்கிறது.
இத்திட்டத்திற்கு தேவைப்படக்கூடிய மிச்சத் தொகையான ரூ. 4 கோடியை விவசாய மறுநிதி வளர்ச்சி கார்ப்பரேஷனின் மறு நிதித் திட்டத்தின் கீழ் வர்த்தக பாங்குகள் அளிக்கும் என்று மிர்தா தெரிவித்தார்.
அகதிகள் புனர் வாழ்வுப் பிரச்னைக்கு புதியதொரு அணுகுமுறையை மத்திய அரசு தற்போது பின்பற்றுகிறது என்று மிர்தா அறிவித்தார்.
மத்திய, மாநிலத் திட்டங்களின் கீழான பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களில் உருவாகக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை இலங்கை அகதிகளுக்கு மறுவாழ்வளிக்க பயன்படுத்துவதென்று தற்போது முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அவர் சொன்னார்.
இதுவரையில், மறுவாழ்வுப் பணி விசேஷத் திட்டங்களின் கீழ் மலைத்தோட்டங்கள், விவசாயம் ஆகியவற்றில் நடந்து வந்தது. ...
Summary
1.11.1976: Television in colour, coming soon
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