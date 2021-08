'எங்கள் பேச்சைக் கேளுங்கள் மோடி': எதிர்க்கட்சிகள் விடியோ வெளியீடு

பெகாஸஸ் உளவு பார்க்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு மற்றும் வேளாண் சட்டங்கள் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மாநிலங்களவையில் பேசியது விடியோவாக தொகுக்கப்பட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த விடியோவை திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. டெரிக் ஓ பிரையன் ட்விட்டர் கணக்கிலிருந்து வெளியிடப்பட்டது. அந்த விடியோவுடன் "மோடி அவர்களே, நாங்கள் பேசுவதைக் கேளுங்கள்" என்றும் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ட்விட்டர் பக்கத்தில் விடியோவை வெளியிட்டு பதிவிட்டுள்ளது:

"நாடாளுமன்றத்தில் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க பிரதமர் ஏன் ஆர்வம் காட்ட மறுக்கிறார்? நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க எதிர்க்கட்சிகள் தயார். ஆனால், மத்திய பாஜக அரசு நாடாளுமன்ற செயல்பாடுகளை முடக்குகிறது. இதனால், மக்களுக்கு உண்மை சென்றடைவதில்லை."

PM @narendramodi seems to have lost his nerves. Why is he not keen on answering questions in the Parliament?

The opposition parties are ready for discussions in the Parliament, but @BJP4India Govt is stalling the proceedings so that the truth doesn’t get to the people. pic.twitter.com/1IpOxj2TX8