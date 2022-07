பதவியேற்றுக் கொண்ட 27 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களில் 18 பேர் பாஜகவினர்

By PTI | Published On : 08th July 2022 04:20 PM | Last Updated : 08th July 2022 04:31 PM | அ+அ அ- |