மகாராஷ்டிரத்தில் ஹெலிகாப்டர் விழுந்து விபத்து

The helicopter that came to pick up Uddhav balasaheb thackrey s Shivsena party leader Sushma Andhare crashes, Sushma Andhare and the pilot are safe......



उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की नेता सुषमा अंधारे को पिक अप करने आया हेलीकॉप्टर हुआ क्रेश।।सुषमा अंधारे और दोनों पायलट… pic.twitter.com/4Hf7QpG2Jg