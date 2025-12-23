பிரதமா் மோடி, அமித் ஷாவுடன் நிதீஷ் குமாா் சந்திப்பு: மாநில வளா்ச்சித் திட்டங்களை ஆலோசித்ததாக தகவல்
புது தில்லி: பிரதமா் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஆகியோரை பிகாா் முதல்வா் நிதீஷ் குமாா் புது தில்லியில் திங்கள்கிழமை தனித்தனியாக சந்தித்துப் பேசினாா்.
அப்போது, தோ்தலின்போது அளிக்கப்பட்ட மாநிலத்தின் வளா்ச்சி சாா்ந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றுவது தொடா்பாக இரு தலைவா்களுடனும் நிதீஷ் குமாா் விவாதித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிகாரில் அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக-ஐக்கிய ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்கவைத்தது. ஐக்கிய ஜனதா தளம் தலைவா் நிதீஷ் குமாா் தொடா்ந்து 5-ஆவது முறையாக பிகாா் முதல்வராக கடந்த மாதம் பதவியேற்றாா்.
அதன் பிறகு இப்போது முதல்முறையாக தில்லிக்கு இருநாள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா். பாஜகவைச் சோ்ந்த துணை முதல்வா் சாம்ராட் சௌதரியும் அவருடன் தில்லிக்கு வந்தாா்.
நிதிஷ் குமாா், சாம்ராட் சௌதரி மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியைச் சோ்ந்த மத்திய அமைச்சா் ராஜீவ் ரஞ்சன் சிங் ஆகியோா் பிரதமா் நரேந்திர மோடியை அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்துப் பேசினா். இந்த சந்திப்பு தொடா்பாக அதிகாரபூா்வ அறிவிப்பு ஏதும் வெளியாகவில்லை.
பிரதமருடனான சந்திப்பு குறித்து பிகாா் துணை முதல்வா் சாம்ராட் சௌதரி ‘எக்ஸ்’ வலைதளத்தில் புகைப்படங்களைப் பகிா்ந்துள்ளாா். சந்திப்பு குறித்து செய்தியாளா்களிடம் பேசிய அவா், ‘பிகாா் தோ்தலில் பாஜக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்ற பிறகு, முதல்வா் நிதீஷ் குமாா் முதல்முறையாக தில்லிக்கு வந்துள்ளாா். பிரதமா் மோடியை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்துப் பேசினாா். பிரதமரின் வழிகாட்டுதலில் எங்கள் அரசு பிகாரில் திட்டங்களை சிறப்பாக நிறைவேற்றும். பிகாா் முதன்மையான மாநிலமாக உருவாக்குவதே அரசின் நோக்கம்’ என்றாா்.
முன்னதாக, தில்லியில் உள்ள அமித் ஷா இல்லத்துக்கும் நிதீஷ் குமாா் சென்றாா். இந்த சந்திப்பின்போதும் துணை முதல்வா் சாம்ராட் சௌதரி, மத்திய அமைச்சா் ராஜீவ் ரஞ்சன் சிங் ஆகியோா் உடன் இருந்தனா். பிகாா் வளா்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்து நிதீஷ் குமாரும், அமித் ஷாவும் விவாதித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.