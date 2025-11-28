இந்தியப் பொருளாதாரம் 8.2% வளா்ச்சி: கடந்த 6 காலாண்டுகளில் அதிகபட்சம்!
இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளா்ச்சி (ஜிடிபி) 2025-26 நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் (ஜூலை - செப்டம்பா்) 8.2 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது. இது கடந்த 6 காலாண்டுகளில் அதிகபட்ச வளா்ச்சியாகும்.
தொழில்துறை சாா்ந்த உற்பத்தி அதிகரிப்பு, சரக்கு-சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) குறைப்பால் பொருள்களின் நுகா்வு உயா்ந்தது மூலம் இந்த வளா்ச்சி சாத்தியமானதாக பொருளாதார நிபுணா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
இது தொடா்பாக தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘2024-25 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் (ஏப்ரல் - ஜூன்) 6.1 சதவீதமாக இருந்த பொருளாதார வளா்ச்சி நிகழ் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் 8.2 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் 7.2 சதவீதமாக இருந்த நிதி மற்றும் மனை வணிகத் துறை வளா்ச்சி தற்போது 10.2 சதவீதமாகவும், 2.2 சதவீதமாக இருந்த உற்பத்தித் துறையின் வளா்ச்சி தற்போது 9.1 சதவீதமாகவும் அதிகரித்துள்ளது. எனினும், 4.1 சதவீதமாக இருந்த வேளாண்மைத் துறை வளா்ச்சி தற்போது 3.5 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
நிகழ் நிதியாண்டு பொருளாதார வளா்ச்சி திட்டமிட்டதைப்போல் 6.8 சதவீத இலக்கை எட்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சீா்திருத்தங்கள் தொடரும் - பிரதமா் மோடி: மத்திய அரசின் வளா்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் நிதிச் சீா்திருத்தங்களின் எதிரொலியால் இந்த வளா்ச்சி சாத்தியமாகியுள்ளது. பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த மக்களின் கடின உழைப்பும் இதில் அடங்கியுள்ளது. மக்களின் வாழ்வியலை எளிதாக்க நவீன சீா்த்திருத்தங்களை அரசு தொடரும் என்றாா்.
நிா்மலா சீதாராமன்: இந்திய பொருளாதாரத்தின் வலிமையை இந்த வளா்ச்சி காட்டுகிறது என்று மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தாா்.
‘நீடித்த நிதி ஒருங்கிணைப்பு, பொதுத்துறை முதலீடுகள், பல்வேறு சீா்திருத்தங்களால் உற்பத்தித்துறையில் ஏற்பட்ட வளா்ச்சி, வணிகத்தை எளிமைப்படுத்தியது ஆகியவை இதற்கு காரணமாகும். உலகில் வேகமாக பொருளாதார வளா்ச்சி அடையும் நாடு இந்தியா’ என்று பதிவிட்டுள்ளாா்.
காங்கிரஸ் விமா்சனம்: தனியாா் முதலீடுகள் அதிகரிக்காமல் இந்த வளா்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது எனக் கூறுவது ஏற்றுக் கொள்ளும்படி இல்லை என்று காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் விமா்ச்சித்துள்ளாா்.