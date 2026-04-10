மேற்கு வங்கத்தில் பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3,000; பொது சிவில் சட்டம்: பாஜகவின் தோ்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி

மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்தால், பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3,000 உதவித் தொகை வழங்கப்படும், 6 மாதங்களில் பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என பாஜகவின் தோ்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைக்கு இந்த மாதம் 23 மற்றும் 29-ஆம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாகத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, கொல்கத்தாவில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பாஜகவின் தோ்தல் அறிக்கையான சங்கல்ப பத்திரத்தை அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷா வெளியிட்டாா். தோ்தல் அறிக்கையில் அளிக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய வாக்குறுதிகள் பின்வருமாறு:
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால், மாநிலத்தில் உள்ள பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் மாதம் ரூ.3,000 உதவித் தொகை செலுத்தப்படும். காவல் துறை உள்பட அனைத்து அரசுத் துறைகளிலும் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு அளிக்கப்படும். அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாகப் பயணிக்கும் திட்டம் அமல்படுத்தப்படும்.
போட்டித் தோ்வு எழுத ரூ.15,000: வேலையில்லா இளைஞா்களுக்கு மாதம் ரூ.3,000 வழங்கப்படும். அதேபோல் போட்டித் தோ்வு எழுதுவதற்காக அவா்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.15,000 அளிக்கப்படும். பள்ளி ஆள்தோ்வு முறைகேடு வழக்கு மற்றும் பிற ஊழல் போன்ற வழக்குகளால் வேலைகளை இழந்தோருக்கு அரசு வேலைக்கு முயற்சி செய்ய ஏதுவாக 5 ஆண்டுகள் வரை வயது உச்சவரம்பு விலக்கு அளிக்கப்படும்.
மேற்கு வங்க மாநில அரசு ஊழியா்களுக்கும், ஓய்வூதியா்களுக்கும், மத்திய அரசு ஊழியா்களுக்கு இணையான அகவிலைப்படி வழங்கப்படும். பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த 45 நாள்களுக்குள் அரசு ஊழியா்களுக்கு சம்பளத்தை உயா்த்துவது குறித்து பரிந்துரைக்க 7-ஆவது ஊதியக் குழு அமைக்கப்படும்.
ஊடுருவல்காரா்கள் மீது நடவடிக்கை: மேற்கு வங்கத்தில் கால்நடைகள் கடத்தலுக்கு முடிவு கட்டப்படும். அனைத்து மதத்தினரையும் சமமாக நடத்தும் வகையில், 6 மாதங்களுக்குள் பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும். மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள ஊடுருவல்காரா்கள் தேடிக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்படுவாா்கள். மேற்கு வங்க மாநிலத்தவா், மாநில முதல்வராக்கப்படுவாா்.
விவசாயிகளுக்கு பி.எம். கிஷான் திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்படும் உதவித் தொகை ரூ.9,000-ஆக உயா்த்தப்படும். இதில் மத்திய அரசு சாா்பில் ரூ.6,000, மாநில அரசு சாா்பில் ரூ.3,000 வழங்கப்படும். மேற்கு வங்கத்தின் வட பிராந்தியத்தில் புதிதாக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, ஐஐடி, ஐஐஎம் கல்வி நிறுவனங்கள் அமைக்கப்படும்.
கொல்கத்தா 10 ஆண்டுகளுக்குள் சிறந்த நகராக்கப்படும். டாா்ஜீலிங் பகுதி, பாரம்பரிய சுற்றுலாத் தலமாக்கப்படும். மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெற்ற அரசியல் வன்முறைகள் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலைமையில் குழு அமைக்கப்படும். அதேபோல் சந்தேஷ்கலி போன்ற பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் தொடா்பான விசாரணையை கண்காணிக்க ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படுவா் என தோ்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மம்தா மீது அமித் ஷா தாக்கு
பாஜகவின் தோ்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டு மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா பேசியதாவது: மேற்கு வங்கத்தை ஆட்சி செய்யும் மம்தா பானா்ஜி, குறிப்பிட்ட ஒரு தரப்பினரை திருப்திப்படுத்தும் அரசியலைக் கடைப்பிடிக்கிறாா். மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால், மக்களின் உணவுப் பழக்கங்களில் தலையிடும் என மம்தா குற்றம்சாட்டி வருகிறாா். அதில் உண்மையில்லை. மீன்கள், முட்டை சாப்பிடுவதற்கு பாஜக தடை விதிக்காது. அந்த உணவுக்கு பாஜக தடை விதிக்கும் என திரிணமூல் காங்கிரஸ் வதந்தியை பரப்பி வருகிறது.
பொது சிவில் சட்டம் தொடா்பான பரிந்துரையை பாஜக அளிக்கவில்லை. அதைச் செய்தது மக்களால் தோ்வு செய்யப்பட்ட அவைதான். ஆனால், குறிப்பிட்ட ஒரு தரப்பினரை திருப்திப்படுத்தும் அரசியலால் அது அமல்படுத்தப்படவில்லை. எந்த மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தாலும், அதை அமல்படுத்தும். மேற்கு வங்கத்திலும் பாஜக அதை அமல்படுத்தும். மேற்கு வங்கத்தில் அனைத்து மதத்தினருக்கும் ஒரே சட்டம்தான் இருக்கும்.
பாஜக ஒன்றும் வாரிசு கட்சி கிடையாது. அத்தைக்கு பிறகு மருமகன், முதல்வா் பதவியை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால், மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்தவா்தான் மாநில முதல்வராவாா். ஹூமாயின் கபீருக்கும், பாஜகவுக்கும் தொடா்பிருப்பதாக மம்தா விடியோ வெளியிட்டுள்ளாா். விடியோ மூலம் பொய்யான அரசியல் கதை சொல்வதில் மம்தா திறமையானவா்.
கடந்த 15 ஆண்டுகால திரிணமூல் காங்கிரஸின் ஆட்சிக் காலம், மேற்கு வங்க மக்களுக்கு கெட்ட காலமாகும். பாஜகவின் தோ்தல் அறிக்கை, விவசாயிகள், இளைஞா்கள், பெண்களுக்கு புதிய வழிகாட்டியாக இருக்கும். வங்காள கலாசாரம் குறித்து ஒவ்வொரு குடிமகனையும் பாஜக தோ்தல் அறிக்கை பெருமிதம் கொள்ளச் செய்யும். மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல் பிரச்னைக்கு பாஜக முடிவு கட்டும். ஊடுருவல் பிரச்னையை பாஜக சிறிதும் சகித்துக் கொள்ளாது என்றாா் அமித் ஷா.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
தினமணி செய்திச் சேவை
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை