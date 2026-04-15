பிகார் முதல்வராகப் பதவியேற்றார் சாம்ராட் சௌதரி!

பிகார் முதல்வராக சாம்ராட் சௌதரி பதவியேற்றதைப் பற்றி...

பிகார் ஆளுநர் சையத் அதா ஹஸ்னைன் முன்னிலையில் முதல்வராகப் பதவியேற்ற சாம்ராட் சௌதரி.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 6:00 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிகாரின் முதல்வராக சாம்ராட் சௌதரி புதன்கிழமை பதவியேற்றார். அவருக்கு ஆளுநர் சையத் அதா ஹஸ்னைன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

பிகாரில் நேற்று (ஏப்.14) மாலை சட்டப்பேரவை கலைக்கப்படுவதாக அறிவித்த மாநிலங்களவை எம்.பி.யும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தலைவருமான நிதீஷ் குமார், தனது முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து புதிய முதல்வராக பாஜக தலைவரும், பிகார் துணை முதல்வருமான சாம்ராட் செளதரி தேர்வு செய்யப்பட்டார். புதிய ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் சையத் அதா ஹஸ்னைனிடம் சாம்ராட் சௌதரி கோரினார்.

பிகாரில் ஆளுநர் மாளிகையில், பதவியேற்பு விழாவில், மூத்த பாஜக தலைவர்கள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகள் முன்னிலையில், ஆளுநர் சையத் அதா ஹஸ்னைன், சாம்ராட் சௌதரிக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

20 ஆண்டுகாலம் பிகாரின் முதல்வராக இருந்த நிதிஷ்குமாருக்குப் பின்னர், 21-வது பிகார் முதல்வராகவும், பிகாரில் பாஜகவின் முதல் முதல்வர் என்ற பெருமைகளையும் சாம்ராட் சௌதரி பெற்றுள்ளார்.

ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான விஜய் குமார் சௌதரி, துணை முதல்வராகப் பதவியேற்றுள்ளார்.

Senior BJP leader Samrat Choudhary on Wednesday took oath as the 21st Chief Minister of Bihar, marking a significant political shift in the state and bringing an end to Nitish Kumar’s long-standing tenure at the helm.

பிகார் புதிய முதல்வராக சாம்ராட் செளதரி தேர்வு!

பிகார் புதிய முதல்வராக சாம்ராட் செளதரி தேர்வு!

நாடாளுமன்றத்தில் நிதீஷ் குமார்! மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக பதவியேற்றார்!

நாடாளுமன்றத்தில் நிதீஷ் குமார்! மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக பதவியேற்றார்!

ஏப். 13ல் பிகார் முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறார் நிதீஷ் குமார்?

ஏப். 13ல் பிகார் முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறார் நிதீஷ் குமார்?

எம்எல்சி பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்!

எம்எல்சி பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்!

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |

