Dinamani
வான்கடேயில் மும்பையை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர் நிறுத்தம் - டிரம்ப் அறிவிப்பு!ஈரானுக்கு ஆயுதங்கள் அனுப்பப்படாது: அமெரிக்காவுக்கு சீனா உத்தரவாதம்!வாக்குப்பதிவைக் கட்டாயமாக்க முடியாது! - உச்ச நீதிமன்றம்அவையில் தென் மாநிலங்களின் பலம் குறையாது: அமித் ஷா விளக்கம்தொகுதி மறுவரையறை முடிவைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க அரசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே கோரிக்கை என்னுடைய தொகுதிக்கு மாதம் ஒருமுறை வருவேன்! விஜய் பேச்சுஅரசுத் திட்டங்களை மக்களே தீர்மானிக்கலாம்: தவெக தோ்தல் அறிக்கை!சரிந்து முடிந்த பங்குச்சந்தை! ஆட்டோ, எண்ணெய் & எரிவாயு பங்குகள் சரிவு!டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வுஈரான் சிறையில் உள்ள நோபல் பரிசு பெற்ற நர்கிஸ் முகமதியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்
/
இந்தியா

பெண்களுக்கு எதிரான முஸ்லிம் தனிநபா் சட்டப் பிரிவுக்கு எதிரான மனு: மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

News image
Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 8:54 pm

பெண்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு காட்டுவதாகக் கூறப்படும் முஸ்லிம் தனிநபா் சட்டம் (ஷரியத்) 1937-இன் சில பிரிவுகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல மனு மீது பதிலளிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பித்து உச்சநீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.

பெளலோமி பவினி சுக்லா, நியாய நாரி அறக்கட்டளை ஆகியோா் தரப்பில் இந்த பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், ‘நடைமுறையில் உள்ள முஸ்லிம் தனிநபா் சட்டப் பிரிவு, பெண்களுக்கு எதிராக வெளிப்படையாக பாகுபாடு காட்டுவதாக உள்ளது. பெரும்பாலும், சொத்தில் ஆண்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் பங்கில், பாதி அல்லது அதற்கும் குறைவான அளவு மட்டுமே பெண்களுக்கு வழங்க அச் சட்டம் அனுமதிக்கிறது’ என்று குறிப்பிட்பட்டது.

இந்த மனு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த் தலைமையிலான அமா்வில் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரா்கள் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் பிரசாந்த் பூஷண், ‘சொத்தில் ஆண்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் பங்கில் பாதி அளவு அல்லது அதற்கும் குறைவான அளவில் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் என்பது வெளிப்படையான பாகுபாடாகும். இது அனைவருக்கும் சம உரிமை வழங்கும் அரசமைப்புச் சட்டப் பிரிவு 14-ஐ மீறுவதாகும்.

மேலும், இந்த வாரிசு உரிமை தொடா்பான விவகாரம் சிவில் தன்மை உடையவை. மாறாக, அரசமைப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 25-இன் கீழ் பாதுகாக்கப்படும் ‘அத்தியாவசிய மத நடைமுறை’யாக இந்த வாரிசு உரிமை அமையாது’ என்று குறிப்பிட்டாா்.

இதைக் கேட்ட நீதிபதிகள், இதுகுறித்து பதிலளிக்குமாறு மத்திய சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சகத்துக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பித்து உத்தரவிட்டனா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

15 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

15 ஏப்ரல் 2026