நிலுவையில் உள்ள பயங்கரவாதம், போதைப் பொருள் வழக்குகள் எத்தனை? மாநில அரசுகளிடம் விவரம் கோரியது உச்சநீதிமன்றம்

நிலுவையில் உள்ள பயங்கரவாதம், போதைப் பொருள் தொடா்பான வழக்குகளின் எண்ணிக்கை உள்ளிட்ட விவரங்களை அளிக்கும்படி, மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 8:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நிலுவையில் உள்ள பயங்கரவாதம், போதைப் பொருள் தொடா்பான வழக்குகளின் எண்ணிக்கை உள்ளிட்ட விவரங்களை அளிக்கும்படி, மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நாட்டில் தேசியப் புலனாய்வு முகமையால் (என்ஐஏ) விசாரிக்கப்படும் வழக்குகள் பல ஆண்டுகளாக நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்ததையடுத்து, இந்த விவகாரம் குறித்து உச்சநீதிமன்றம் தாமாக வழக்கெடுத்து விசாரித்து வருகிறது.

முந்தைய விசாரணையின்போது தமிழகம், கேரளம் உள்ளிட்ட 17 மாநிலங்களில், ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தலா 10-க்கும் மேற்பட்ட தேசியப் புலனாய்வு அமைப்புகளின் வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த் தலைமையிலான நீதிபதிகள் அமா்வில் திங்கள்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை விரைந்து விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்க ஏதுவாக, தேக்கம் அடைந்துள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்கை குறித்த விவரங்களை அளிக்கும்படி மாநில அரசுகள், யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

மேலும், மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்க தலா ரூ.1 கோடி நிதி தருவது குறித்தும், அந்த சிறப்பு நீதிமன்றங்களை தொடா்ந்து பராமரிக்க ஆண்டுதோறும் ரூ.1 கோடி ஒதுக்குவது குறித்தும் பரிசீலிக்கும்படி மத்திய அரசை உச்சநீதிமன்றம் கேட்டுக் கொண்டது.

இதைத் தொடா்ந்து, வழக்கு மீதான அடுத்தகட்ட விசாரணையை மே மாதம் 8-ஆம் தேதிக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.

தொடர்புடையது

8 லட்சம் மனுக்கள் நிலுவை! மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மீது உச்சநீதிமன்றம் அதிருப்தி!!

நீதிமன்றத்தில் அதிக வழக்குகள் தேக்கம்: மத்திய அரசு காரணம்-உச்சநீதிமன்றம்

நீதி, சட்டங்களில் மேம்பட்ட புரிதல் இல்லாமல் வளா்ச்சியடைந்த இந்தியா சாத்தியமில்லை: ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆர்லேகர்!

போதைப் பொருள் கடத்தல்: தில்லியில் கைதுசெய்யப்பட்ட நபா் சென்னை புழல் சிறைக்கு மாற்றம்

வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
வீடியோக்கள்

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
வீடியோக்கள்

கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
வீடியோக்கள்

