போதைப் பொருள் கடத்தலுக்கும் எனக்கும் தொடர்பில்லை! ஜான் பிரிட்டோ

போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஜான் பிரிட்டோ வேறு, அது நான் இல்லை என்று அதிமுக எம்எல்ஏ லீமா ரோஸின் சகோதரர் ஜான் பிரிட்டோ குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார்.
என் மீது ஆதாரமின்றி பொய்க் குற்றச்சாட்டுகள் பரப்பப்படுகின்றன. அவதூறு பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்க வந்திருந்தார் ஜான் பிரிட்டோ.
அவர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், போதைப் பொருள் கடத்தலுக்கும் எனக்கும் தொடர்பில்லை என்று கூறினார். போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டு குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள ஜான் பிரிட்டோ வேறு. நான் வேறு.
இது தொடர்பான தகவல்கள் வெளியாகியிருப்பது குறித்து தற்போதுதான் எனது கவனத்துக்கு வந்துள்ளது. உடனடியாக வழக்குரைஞருடன் பேசி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மனு கொடுக்க வந்துள்ளேன். போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஜான் பிரிட்டோ யார் என்பது எனக்குத் தெரியாது, அவருக்கும் எனக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை.
என் மீது லாட்டரி மோசடி வழக்குதான் கேரள மாநிலத்தில் பதிவாகியிருக்கிறது. அந்த வழக்குப் பதிவு காகிதத்தைத்தான் காட்டி, என் மீது வழக்கு இருக்கிறது என்று போதைக் கடத்தல் வழக்குப் பற்றி கூறுகிறார்கள்.
உள் நோக்கத்துடன் பொய்த் தகவலை பரப்பியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று காவல்துறையிடம் வலியுறுத்தியிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
John Brito clarifies that he has no connection to drug trafficking
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