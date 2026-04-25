Dinamani
அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்குதிமுகவே மீண்டும் ஆட்சி; விஜய்யால் அரசியல் சூழல் மாறும்: திருமாவளவன்ஆம் ஆத்மியில் இருந்து மேலும் சில தலைவர்கள் விலகுவார்கள்: பாஜகவில் இணைந்த எம்.பி. ஸ்வாதி மாலிவால்நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு எப்போது? என்டிஏ அறிவிப்புவருகிறது புதிய ரியல்மி சி100எக்ஸ்! எப்போது அறிமுகம்?எச்-1பி விசாவுக்கு 3 ஆண்டுகள் தடை? டிரம்ப் அரசு புதிய மசோதா!திருச்சி மாவட்டத்தில் திரும்பிப் பார்க்க வைத்த திருவெறும்பூர் தொகுதி! காரணம் என்ன?வாக்குச்சாவடியாகும் பள்ளிகளை சுத்தம் செய்வது யார் பொறுப்பு?கடந்த ஆண்டு பள்ளியில் ஆசிரியை கொலை! பழிக்குப் பழியாக இளைஞரைக் கொன்ற தந்தை!!யமுனையில் படகு சவாரி செய்து பாருங்கள்! மோடியைக் கேலி செய்த மமதா!வாக்களித்த பிறகு சென்னை திரும்பும் மக்கள்! பேருந்து, ரயில்களில் அலைமோதும் பயணிகள் கூட்டம்!வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது? மதுரையில் மு.க. ஸ்டாலின் பதில்!
/
இந்தியா

ராஷ்டிரிய சரண்டர் சங்கம் ஆர்எஸ்எஸ்: ராகுல் விமர்சனம்

அமெரிக்காவின் வரிக்கு இந்தியா ஒப்புக்கொண்டதாக பாஜக தலைவர் ராம் மாதவ் கூறியதைச் சுட்டிக்காட்டி, சரணடைந்த சங்கமாக ஆர்எஸ்எஸ் மாறியதாக ராகுல் காந்தி விமர்சனம்

News image

ராகுல் காந்தி | ராம் மாதவ் - சித்திரிப்பு

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 10:49 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமெரிக்காவின் வரிக்கு இந்தியா ஒப்புக்கொண்டதாக பாஜக தலைவர் ராம் மாதவ் கூறியதைச் சுட்டிக்காட்டி, சரணடைந்த சங்கமாக ஆர்எஸ்எஸ் மாறியதாக ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் டிசியில் நடைபெற்ற புதிய இந்தியா மாநாட்டில் பங்கேற்ற இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் தலைவரும் பாஜக தலைவருமான ராம் மாதவிடம், அமெரிக்காவுடனான உறவுகளை மேம்படுத்துவதில் இந்தியா எங்கே பின்தங்கியுள்ளது? உறவை மேம்படுத்த போதுமான அளவு செயல்படவில்லையா? என்ற கேள்விக்குப் பதிலளித்துப் பேசினார்.

ராம் மாதவ் பேசுகையில், ஈரானிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டோம். ரஷியாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதையும் நிறுத்த நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டோம்.

எங்கள் எதிர்க்கட்சிகளிடமிருந்து பல்வேறு விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டபோதிலும், 50 சதவிகித வரிக்கு ஒப்புக்கொண்டோம்.

வரி குறித்து நாங்கள் எதுவுமே சொல்லவில்லை. நாங்கள் பொறுமையுடன்தான் இருந்தோம்.

புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில்கூட, முன்பிருந்ததைவிட அதிகமாக 18 சதவிகித வரிக்கு நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டோம். இதில் இந்தியா எங்கே பின்தங்கியுள்ளது? இதில் இந்தியா எங்கே போதுமான அளவு செயல்படவில்லை? என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், ராம் மாதவ்வின் இந்தப் பேச்சுக்கு சமூக ஊடகங்களில் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

தனது பேச்சுக்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பியதைத் தொடர்ந்து, ராம் மாதவ் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில், நான சொன்னது தவறுதான். ரஷியாவிலிருந்து எண்ணெய் வர்த்தகத்தை நிறுத்துவதற்கு இந்தியா ஒருபோதும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. மேலும், 50 சதவிகித வரியையும் இந்தியா கடுமையாக எதிர்த்தது.

அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றிருந்தோருக்கு ஒரு சுருக்கமான மாற்றுக் கருத்தை முன்வைக்கவே முயன்றேன். அது உண்மையில் தவறானது. என் மன்னிப்பைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்று பதிவிட்டார்.

இந்த நிலையில், மாதவ்வின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது, ராஷ்டிரிய சரண்டர் சங்கம் - நாக்பூரில் போலி தேசியம், அமெரிக்காவில் வெளிப்படையான அடிமைத்தனம்.

ராம் மாதவ், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் உண்மையான இயல்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ராஷ்டிரிய சுவயம்சேவாக் சங்கம் என்ற பெயரை ராஷ்டிரிய சரண்டர் சங்கம் என்று ராகுல் விமர்சித்திருப்பது சமூக ஊடகங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

Summary

Rashtriya Surrender Sangh: Rahul Gandhi targets RSS after Ram Madhav’s Russia-Iran oil remarks in US

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு