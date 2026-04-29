மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு மேற்கொண்டார்.
உத்தரப் பிரதேசத்திற்கு வருகை தந்துள்ள பிரதமர் மோடி ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு வருகை தந்தார். கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் மேள, தாளத்துடன் அவருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. கோயிலில் நடைபெற்ற யாக பூஜையிலும் பிரதமர் பங்கேற்றார்.
594 கி. மீட்டர் நீளமுள்ள கங்கா விலைவுச்சாலையை பிரதமர் மோடி திறந்துவைக்க உள்ளார். இந்த விழாவில் உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் மாநில அமைச்சர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
Summary
As the second phase of elections is underway in West Bengal, Prime Minister Modi offered prayers at the Kashi Vishwanath Temple.
