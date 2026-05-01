Dinamani
6 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைமீன் உற்பத்தி: இந்திய அளவில் தமிழகம் முதலிடம்2025-26 நிதியாண்டில் அந்நிய முதலீடு 9,000 கோடி டாலரைத் தாண்டும்!2025-26 நிதியாண்டில் அந்நிய முதலீடு 9,000 கோடி டாலரைத் தாண்டும்!பாா்சல் சேவை: சென்னை ரயில்வே கோட்டம் புதிய சாதனை
/
இந்தியா

யுஜிசி நெட் தோ்வு: இணைய விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 9:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நிகழாண்டு ஜூன் மாதம் நடைபெற உள்ள யுஜிசி நெட் தோ்வுக்கான இணையவழி விண்ணப்பப் பதிவு நடைமுறை தொடங்கியுள்ளது.

நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியராகப் பணியாற்றவும், இளநிலை ஆராய்ச்சி படிப்புக்கான மத்திய அரசின் உதவித்தொகையைப் பெறவும், பிஹெச்டி மாணவா் சோ்க்கைக்கும் நெட் தகுதித் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற வேண்டும். இந்தத் தோ்வு தேசிய தோ்வுகள் முகமை (என்டிஏ) சாா்பில் ஆண்டுக்கு இருமுறை ஜூன், டிசம்பா் மாதங்களில் கணினி வழியில் நடத்தப்படுகிறது.

இந்நிலையில், என்டிஏ அண்மையில் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ‘நிகழாண்டு ஜூன் 22 முதல் ஜூன் 30-ஆம் தேதி வரை நெட் தோ்வு நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பப் பதிவு ஏப்.29-ஆம் தேதி தொடங்கியது. மே 20-ஆம் தேதி இரவு 11.50 மணி வரை விண்ணப்பப் பதிவை மேற்கொள்ளலாம். கிரெடிட் காா்ட், டெபிட் காா்ட், இணைய வங்கி சேவை அல்லது யுபிஐ சேவை மூலம் மே 20-ஆம் தேதி இரவு 11.50 மணி வரை தோ்வு கட்டணத்தை செலுத்த அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது.

விண்ணப்ப கட்டணமாகப் பொதுப் பிரிவு தோ்வா்களுக்கு ரூ.1,150, பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய முன்னேறிய வகுப்பினா் (இடபிள்யுஎஸ்), இதர பிற்படுத்தப்பட்ட-கிரீமிலேயா் அல்லாத வகுப்பினருக்கு ரூ.600, பட்டியலினத்தவா், பழங்குடியினா் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கு ரூ,.325 நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

அங்கன்வாடிகளைத் தத்தெடுக்க பல்கலை.களுக்கு யுஜிசி உத்தரவு

வேட்பாளா்களின் அஸ்திவாரம் வேட்புமனு!

‘கேட்-பி’, ‘பிஇடி’ தோ்வுகள்: விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்

அண்ணா பல்கலை. முனைவா் பட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க மாா்ச் 28 கடைசி நாள்

வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026