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இந்தியா

ஆந்திரத்தில் ரூ. 5,000 கோடி விமான நிலையத்தை திறந்துவைத்தார் பிரதமர் மோடி!

ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் ரூ. 5,000 கோடி விமான நிலையத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்துள்ளது பற்றி...

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விமான நிலையத்தின் மாதிரியை பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டபோது... - படம் - எக்ஸ்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:28 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆந்திரத்தில் விஜயநகரம் அருகே ரூ. 5,000 கோடியில் கட்டப்பட்ட விமான நிலையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (ஆகஸ்ட் 1) திறந்து வைத்தார்.

ஆந்திரம், கர்நாடகம் ஆகிய மாநிலங்களில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இன்று தொடங்கி வைக்கிறார்.

விஜயநகரம் மாவட்டம் போகபுரத்தில் உள்ள அல்லூரி சீதாராம ராஜு சர்வதேச விமான நிலையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்துவைத்தார்.

இந்த விழாவில் ஆந்திரப் பிரதேச முதல்வர் என். சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் மற்றும் மத்திய விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கே. ராம் மோகன் நாயுடு ஆகியோரும் பங்கேற்றனர்.

முதல் கட்டமாக ஆண்டுக்கு அறுபது லட்சம் பயணிகளைக் கையாளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த விமான நிலையத்தை, வரும் காலங்களில் ஆண்டுக்கு 4 கோடி பயணிகள் வரை பயன்படுத்தும் வகையில் விரிவுபடுத்தத் திட்டமிருக்கிறது.

இவ்விரு மாநிலங்களிலும் சுமார் ரூ. 18,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களின் அடிக்கல் நாட்டு விழா, தொடக்க விழாக்களில் பிரதமர் மோடி இன்று பங்கேற்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Prime Minister Narendra Modi has inaugurated an airport in Andhra Pradesh built at a cost of ₹5,000 crore.

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