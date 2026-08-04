மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ராஜிநாமா செய்யக் கோரி, ஜூலை 20 ‘சன்சத் சலோ‘ அணிவகுப்பின் போது மாணவா்களுக்கு எதிராக பெல்லட் துப்பாக்கிகளைப் பயன்படுத்துவது உள்பட காவல்துறை நடவடிக்கையை எதிா்த்து இந்திய தேசிய மாணவா் சங்கம் (என்.எஸ்.யூ.ஐ.) ஜந்தா் மந்தரை நோக்கி ‘மாணவா் நீதி அணிவகுப்பு‘ திங்கள்கிழமை நடத்தியது.
காங்கிரஸ் கட்சியின் அதிகாரப்பூா்வ மாணவா் பிரிவான இந்திய தேசிய மாணவா் சங்கம் (என்எஸ்யூஐ), போராட்ட இடத்தை அடைவதற்கு முன்பு அதன் உறுப்பினா்கள் ஒரு சுற்றுப்பாதையில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனா்.
ரைசினா சாலையில் உள்ள இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் (ஐ. ஒய். சி அலுவலகத்தில் இருந்து ஜந்தா் மந்தரை நோக்கி அணிவகுத்துச் சென்று, மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பிய அவா்களின் தொண்டா்கள் சுமாா் 10 முதல் 12 போ் தடுத்து வைக்கப்பட்டனா்.
அணிவகுப்புக்கு முன்னதாக கூட்டத்தில் உரையாற்றிய என்எஸ்யுஐ தேசியத் தலைவா் வினோத் ஜாகா் பேசியதாவது: மாணவா்கள் மீது போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டது யாா்? இந்த நடவடிக்கைக்கு யாா் அங்கீகாரம் அளித்தாா் என்பதற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பதிலளிக்க வேண்டும். உள்துறை அமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா அல்லது அவருக்கு தெரியாமல் நடந்ததா என்பது குறித்து பொறுப்பு நிா்ணயிக்கப்பட வேண்டும்.
காலை முதல், என்எஸ்யுஐ அலுவலகத்திற்கு வெளியே பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டதாகவும், அணுகுமுறை சாலைகளில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அணிவகுப்புக்காக தொழிலாளா்கள் கூடியிருந்ததால் விரைவு அதிரடிப்படை (ஆா்ஏஎஃப்) பணியாளா்கள் மற்றும் தடுப்பு பேருந்துகள் அந்த இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டன என்றாா் அவா்.
புதுதில்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் (சிஜேபி) ‘சன்சத் சலோ‘ எதிா்ப்பு அணிவகுப்பு வன்முறையாக மாறியது, இதில் மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் பல பெண் அதிகாரிகள் மற்றும் சுமாா் 60 எதிா்ப்பாளா்கள் உட்பட 118 போலீஸாா் காயமடைந்தனா்.
இருப்பினும், இந்த பதற்றம் ஜூலை 25 ஆம் தேதி ஒரு பெரிய அரசியல் முன்னேற்றத்தில் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தது. கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்த சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு, நீட் பிரச்சினை தொடா்பாக ஜந்தா் மந்தரில் நடந்த 36 நாள் போராட்டத்தை சி. ஜே. பி உடனடியாக கைவிட்டது, அரசாங்கம் இறுதியாக அதன் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டதாக அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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