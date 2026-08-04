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இந்தியா

பிகாரின் முன்னாள் ஆளுநர் டி. ஒய். பாட்டீல் காலமானார்!

ஞான்தேவ் யஷ்வந்த்ராவ் பாட்டீல் உடல்நலக் குறைவால் காலமானதைப் பற்றி..

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ஒய். பாட்டீல் - TNIE

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 5:28 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திரிபுரா, பிகார் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தின் முன்னாள் ஆளுநரான ஞான்தேவ் யஷ்வந்த்ராவ் பாட்டீல் உடல்நலக் குறைவால் மேற்கு மகாராஷ்டிரத்தின் கோலாப்பூரில் செவ்வாய்க்கிழமை காலமானார். அவருக்கு வயது 90.

இந்தியாவின் தலைசிறந்த கல்வியாளர் டாக்டர் ஞான்தேவ் யஷ்வந்த்ராவ் பாட்டீல், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவராவார்.

1935 அக்டோபர் 22-ம் தேதி மகாராஷ்டிரத்தின் கோலாப்பூர் மாவட்டத்தில பிறந்த ஞான்தேவ் விவசாயக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். கோலாப்பூரில் உள்ள ராஜாராம் கல்லூரியில் தனது பட்டப்படிப்பை முடித்து, சிவாஜி பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டத்துறையில் பட்டம் பெற்றவர்.

வழக்குரைஞராகப் பயிற்சி பெற்றிருந்தாலும், இவரது மிகப்பெரிய பங்களிப்பு நீதிமன்றங்களுக்குள் அல்ல. பாட்டீல் மகாராஷ்டிரத்தில் தனியார் உயர்கல்வியின் முன்னோடிகளில் ஒருவராகப் பரவலாகக் கருதப்பட்டார்.

1983-இல் நிறுவிய 'டி. ஒய். பாட்டீல் குழுமம் நவி மும்பை, புணே மற்றும் கோலாப்பூர் ஆகிய இடங்களில் 160-க்கும் மேற்பட்ட கல்வி நிறுவனங்கள், நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க விளையாட்டு மற்றும் மருத்துவக் கட்டமைப்பு வசதிகளை நிர்வகித்து வருகிறது.

கல்வி மற்றும் சமூக சேவைக்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பைப் பாராட்டி, இந்தியாவின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்மஸ்ரீ விருது டாக்டர் பாட்டிலுக்கு வழங்கப்பட்டது.

இவரது மறைவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்பட பல்வேறு தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Former governor of Tripura, Bihar, and West Bengal, Dnyandeo Yashwant Patil passed away on Tuesday at Kolhapur in western Maharashtra after a prolonged illness.

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