பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் ஒரே எம்.எல்.ஏ. காலமானார்!

உத்தரப் பிரதேசத்தில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் உமா சங்கர் சிங், உடல்நலக் குறைவால் புதன்கிழமை காலமானார்.
கடந்த 2022 உத்தரப் பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், பகுஜன் சமாஜ் கட்சியிலிருந்து உமா சங்கர் சிங் மட்டுமே வெற்றி பெற்றார்.
இந்த நிலையில், புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட உமா சங்கர் சிங் (வயது 55) நீண்டகாலமாக வெளிநாட்டில் சிகிச்சையில் இருந்த நிலையில், புதன்கிழமை சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
உத்தரப் பிரதேசத்தின் கிழக்கு மாவட்டங்களில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் முகமாக திகழ்ந்த உமா சங்கர் சிங், 2012 முதல் எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்து வருகிறார்.
கடந்த 2022 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட அனைத்து வேட்பாளர்களும் தோல்வியைச் சந்தித்த நிலையில், உமா சங்கர் மட்டும் 6,583 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், லக்னெளவில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்ட அவரது உடலுக்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் மாயாவதி உள்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
Summary
Bahujan Samaj Party's lone MLA Uma Shankar Singh passes away!
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