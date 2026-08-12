நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு தீா்ப்பாயங்களின் தலைவா்கள் மற்றும் உறுப்பினா்களின் நியமன நடைமுறைகளுக்காக தேசிய தீா்ப்பாய ஆணையம் (என்டிசி) அமைக்க வழிவகுக்கும் தீா்ப்பாயங்கள் சீா்திருத்த மசோதா-2026, மாநிலங்களவையில் செவ்வாய்க்கிழமை நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த மசோதா மக்களவையில் கடந்த திங்கள்கிழமை நிறைவேறிய நிலையில், நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் ஒப்புதல் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.
மாநிலங்களவை செவ்வாய்க்கிழமை கூடியதும், அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு விவகாரம் குறித்து பேச எதிா்க்கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே முயன்றாா். ஆனால், அவருக்கு அனுமதி வழங்காத அவைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், மாநில விவகாரத்தை எழுப்ப அனுமதிக்க முடியாது என்றாா். இதே காரணத்துக்காக, ஜாா்க்கண்ட் விவகாரத்தை (மாணவா்கள் மீது தடியடி-கண்ணீா்ப் புகை குண்டுவீச்சு) எழுப்ப ஆளுங்கட்சி எம்.பி.க்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்றும் அவா் குறிப்பிட்டாா்.
அதேநேரம், எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் தங்களின் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அமளியில் ஈடுபட்டதால், முதலில் மதியம் 12 மணி வரையும், பின்னா் பிற்பகல் 2 மணி வரையும் அவை அலுவல்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
மீண்டும் அவை கூடியபோது, எதிா்க்கட்சிகளின் அமளிக்கு இடையே பரிசீலனை மற்றும் நிறைவேற்றத்துக்காக தீா்ப்பாயங்கள் சீா்திருத்த மசோதா-2026 தாக்கல் செய்யப்பட்டு விவாதம் தொடங்கியது. இதைக் கண்டித்து, எதிா்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன.
பின்னா் விவாதத்துக்கு பதிலளித்து, மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித் துறை அமைச்சா் அா்ஜுன் ராம் மேக்வால் பேசியபோது, ‘நாட்டில் நவீனமான, சுதந்திரமான, ஒரேசீரான தீா்ப்பாய நடைமுறையை உறுதி செய்வதே மசோதாவின் நோக்கமாகும். அதன்படி, தேசிய தீா்ப்பாய ஆணையம் அமைப்பதை மையக்கருவாக கொண்டுள்ளது’என்றாா். இதைத் தொடா்ந்து, குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.
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