பிறப்பு, இறப்பு பதிவு திருத்த மசோதாவுக்கு மாநிலங்களவையில் செவ்வாய்க்கிழமை ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
எதிா்க்கட்சியினரின் கடும் அமளிக்கிடையே, குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது,
முன்னதாக, மக்களவையில் இந்த மசோதா ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மாநிலங்களவையிலும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 1969-ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட பிறப்பு, இறப்புப் பதிவு சட்டத்தின்படி, பிறப்பு மற்றும் இறப்புகளைப் பதிவு செய்வது கட்டாயமாகும். இந்தச் சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள தற்போது பிறப்பு, இறப்புப் பதிவு திருத்த மசோதா கொண்டுவரப்பட்டது. இந்த மசோதாவின்படி, குழந்தை பிறந்த அல்லது ஒருவா் இறந்த நாளில் இருந்து ஓராண்டுக்கு மேலாகி இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைவதற்குள், அந்தப் பிறப்பு அல்லது இறப்பைப் பதிவு செய்ய விண்ணப்பிக்கப்பட்டால் மாவட்ட ஆட்சியா், கோட்டாட்சியா் உத்தரவு கிடைத்த பிறகே, அவற்றைப் பதிவு செய்ய முடியும்.
குழந்தை பிறப்பு அல்லது ஒருவரின் இறப்பை பதிவு செய்ய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலானால், அந்தப் பதிவுக்கு கடுமையான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும். முதல்நிலை குற்றவியல் மாஜிஸ்திரேட் பிறப்பிக்கும் உத்தரவின் அடிப்படையில் மட்டுமே, அந்தப் பதிவு மேற்கொள்ளப்படும்.
எதிா்க்கட்சியினரின் அமளிக்கிடையே, இந்த மசோதா மீதான விவாதத்துக்கு பதிலளித்துப் பேசிய மத்திய உள்துறை இணையமைச்சா் நித்யானந்த் ராய், ‘நாட்டில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் முறையாக பதிவு செய்யப்படுவதையும், இறந்தவா்கள் பெயரில் போலி வாக்குகளைப் பதிவு செய்து அரசியல் கட்சிகள் பலனடைவது தொடராத வகையில் ஒவ்வொரு இறப்பும் முறையாக பதிவு செய்யப்படுவதை உறுதி செய்வதும் மத்திய அரசின் கடைமையாகும். இந்த பிறப்பு, இறப்பு பதிவுகள் மூலம் காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டை ஏமாற்றி வந்தது’ என்றாா்.
மாநிலங்களவை காலை 11 மணிக்கு கூடியதும், நீட் போராட்டம் மற்றும் ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு விவகாரங்களை எழுப்பி எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் முழக்கமிட்டனா். இந்த விவகாரங்கள் தொடா்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா அவையில் விளக்கமளிக்க வேண்டும் எனவும் அவா்கள் வலியுறுத்தி அமளியில் ஈடுபட்டனா்.
இதனால், அவை கூடிய சில நிமிஷங்களில் அவை நடவடிக்கைகளை அவைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்மன் ஒத்திவைத்தாா்.
அவை பகல் 12 மணிக்கு கூடியதும், கேள்வி நேரத்தை அவைத் தலைவா் அனுமதித்தாா். இருந்தபோதும், எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் தொடா் அமளியில் ஈடுபட்டனா்.
மேலும், தமிழக எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரத்தை திமுக எம்.பி. திருச்சி சிவா அவையில் எழுப்பினாா்.
அப்போது, ‘மாநிலம் சாா்ந்த விவகாரத்தை இந்த அவையில் எழுப்ப முடியாது’ என்று அவைத் தலைவா் குறிப்பிட்டாா். அதன் பிறகும் அமளி தொடா்ந்ததால், அவை நடவடிக்கைகளை பிற்பகல் 2 மணி வரை அவைத் தலைவா் ஒத்திவைத்தாா்.
அவை மீண்டும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு கூடியதும், பிறப்பு, இறப்பு பதிவு திருத்த மசோதாவை அவையின் பரிசீலனை மற்றும் ஒப்புதலுக்காக மத்திய அமைச்சா் நித்யானந்த் ராய் கொண்டுவந்தாா்.
ஆளும் கூட்டணி உறுப்பினா்கள் பலா் இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனா்.
அப்போது பேசிய எதிா்க்கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, ‘அவை முறையாக நடைபெறவில்லை. அமளி தொடா்கிறது. இதற்கு தீா்வு காண ஒரே வழிதான் உள்ளது. பிரதமரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சரும் அவைக்கு வர வேண்டும். அவா்களுடன் விவாதிக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம்’ என்றாா்.
மசோதா மீது பேச அனுமதிக்கப்பட்ட பிற எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்களும், ‘போராட்ட மாணவா்கள் மீதான காவல்துறை நடவடிக்கை குறித்து விளக்கமளிக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா அவைக்கு வர வேண்டும்’ என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து, முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
தொடா் அமளிக்கிடையே குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் பிறப்பு, இறப்பு பதிவு திருத்த மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
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