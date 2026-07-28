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இந்தியா

குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டு திருத்த மசோதா: மாநிலங்களவையில் அறிமுகம்

குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டு திருத்த மசோதா 2026-ஐ மாநிலங்களவையில் மத்திய அமைச்சா் ஜிதன்ராம் மாஞ்சி அறிமுகம் செய்தாா்.

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Updated On :29 ஜூலை 2026, 12:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டு திருத்த மசோதா 2026-ஐ மாநிலங்களவையில் மத்திய அமைச்சா் ஜிதன்ராம் மாஞ்சி அறிமுகம் செய்தாா்.

இந்த மசோதாவில் குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் தொடா்பான சச்சரவுகளுக்கு விரைந்து தீா்வு காண காலக்கெடுவை நிா்ணயிப்பது, அவற்றின் பணப்புழக்கப் பிரச்னையைத் தீா்ப்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இதுகுறித்து மாநிலங்களவையில் அமைச்சா் ஜிதன்ராம் மாஞ்சி கூறுகையில், ‘சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டுச் சட்டம் 2006-ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது. இதனால் அந்தச் சட்டத்தில் திருத்தங்களை மேற்கொண்டு, கூடுதல் அம்சங்களை சோ்க்க வேண்டிய தேவையுள்ளது. எனவே இந்த மசோதா அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது’ என்று தெரிவித்தாா்.

குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டுச் சட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள திருத்தங்கள், அந்த நிறுவனங்களின் வளா்ச்சியை ஊக்குவிக்கும்; அந்த நிறுவனங்கள் தமது செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்தி, நாட்டின் பொருளாதார வளா்ச்சியை முன்னெடுக்கும் முன்னணி நிறுவனங்களாக உருவெடுக்க வழிவகுக்கும் என்று மசோதாவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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