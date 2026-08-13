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இந்தியா

கனிம வளச் சட்டத் திருத்தம் மாநில உரிமைகள் மீதான நேரடி தாக்குதல்: கனிமொழி குற்றச்சாட்டு

நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவரும் தூத்துக்குடி தொகுதி எம்.பி.யுமான கனிமொழி பேசியவை.

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கனிமொழி - x / kanimozhi

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 1:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மக்களவையில் முறையான விவாதங்கள் ஏதுமின்றி மத்திய பாஜக அரசு நிறைவேற்றியுள்ள ’சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள் (மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) திருத்த மசோதா 2026’ மாநில அரசுகளின் நிதி சுயாட்சியையும் உரிமைகளையும் பறிக்கும் நேரடித் தாக்குதலாகும் என்று நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவரும் தூத்துக்குடி தொகுதி எம்.பி.யுமான கனிமொழி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

‘கனிம வளங்கள் மீது செஸ் வரி உள்ளிட்ட வரிகளை விதிக்கும் நிதி அதிகாரம் மாநில அரசுகளுக்கு உண்டு என்பதை 2024-ஆம் ஆண்டில் உச்சநீதிமன்றம் தனது தீா்ப்பின் மூலம் உறுதி செய்தது. ஆனால், மத்திய அரசு தற்போது கொண்டுவந்துள்ள இந்த புதிய சட்டத் திருத்தம், உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய அந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீா்ப்பையே முற்றிலும் நீா்த்துப்போகச் செய்யும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

மக்களவையில் முறையான ஜனநாயக விவாதங்களுக்கு வழிவகுக்காமல் அவசர அவசரமாக இந்த மசோதாவை பாஜக அரசு நிறைவேற்றியுள்ளது. இது மாநிலங்களின் நிதி சுயாட்சியைப் பறிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், சுற்றுச்சூழல் சமநிலைகளுக்கும் பேராபத்தை விளைவிக்கும் நோக்கத்திலேயே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மாநில உரிமைகளுக்கும் கூட்டாட்சித் தத்துவத்துக்கும் எதிராக அமைந்துள்ள இந்த சட்டத் திருத்தத்தை மத்திய அரசு உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும்‘ என கனிமொழி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

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