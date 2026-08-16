படகில் போக்குவரத்து...

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உத்தர பிரதேச மாநிலம் உன்னாவ் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கங்கை நதி பெருக்கெடுத்ததைத் தொடா்ந்து வெள்ளம் புகுந்த சுக்லாகஞ்ஜ் பகுதியில் படகு மூலம் போக்குவரத்தை மேற்கொண்ட குடியிருப்புவாசிகள்.
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