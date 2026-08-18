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இந்தியா

ஜெ.பி. நட்டாவின் உடல்நிலை எப்படி உள்ளது? மருத்துவமனை தகவல்!

ஜெ. பி. நட்டா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருப்பது தொடர்பாக...

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கோப்புப்படம்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 3:39 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஜெ. பி. நட்டா புது தில்லியில் உள்ள அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்.

இதுதொடர்பாக எய்ம்ஸ் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி,

ஆகஸ்ட் 13 அன்று மாலை உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் உடனடியாக தில்லியில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு ஆஞ்சியோகிராபி உள்ளிட்ட உடல்நல பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இந்த நிலையில், ஜெ.பி. நட்டாவுக்கு ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி எனப்படும் இதய சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவர் தற்போது நலமுடன் இருப்பதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

நட்டாவின் உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றது. அவர் ஓரிரு நாள்களில் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்புவார் எனத் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

நட்டாவின் உடல்நலம் விரைவில் குணமடையத் தலைவர்கள் பலரும் வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Union Health and Family Welfare Minister JP Nadda underwent angioplasty at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi, on Monday and is currently stable, the hospital said.

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