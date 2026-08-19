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இந்தியா

ஒரு நபருக்கு 9 சிம் கார்டுகள் மட்டுமே அனுமதி! விதிகளை கடுமையாக்கிய மத்திய அரசு!

ஜம்மு - காஷ்மீர், அஸ்ஸாம் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அதிகபட்சமாக 6 சிம் கார்டுகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி...

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கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 5:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நாட்டில் தனிநபர் ஒருவர் தனது பெயரில் அல்லது ஒரு அடையாள ஆவணத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக 9 சிம் கார்டுகள் மட்டுமே வைத்திருக்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஜம்மு-காஷ்மீர், அஸ்ஸாம் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அதிகபட்சமாக 6 சிம் கார்டுகள் வைத்திருக்க மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சைபர் மோசடி, டிஜிட்டல் கைது போன்றவற்றைத் தடுக்க சிம் கார்டுகள் வாங்குவதற்கான விதிமுறைகளை மத்திய அரசு கடுமையாக்கியுள்ளது.

இதன்படி, தனி நபர் ஒருவர் அதிகபட்சம் 9 சிம்கார்டுகளை வைத்திருக்கலாம் என்றும் ஜம்மு - காஷ்மீர் மற்றும் வடகிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அதிகபட்சம் 6 சிம் கார்டுகள் அனுமதிக்கப்படும் எனவும் அரசு அறிவித்துள்ளது.

புதிய தொலைத்தொடர்பு விதிகளின்படி, சிம்கார்டுகளை வாங்குபவர்களின் விவரங்களை உடனடியாக நிறுவனங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்.

டிஜிட்டல் இண்டலிஜென்ஸ் பிளாட்பார்ம் வழியாக வாடிக்கையாளர்களை ஆய்வு செய்து தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் எனத் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அனுமதியை மீறி சிம் பெறுவோருக்கு ரூ. 50,000 முதல் ரூ. 2 லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என்றும் மோசடி வழக்குகளில் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்படலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் ஆதார் எண்ணில் எத்தனை சிம் கார்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதை அறிய சஞ்சார் சாதி போர்ட்டல் (Sanchar Saathi Portal) என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Only 9 SIM cards allowed per person! Central Government tightens rules

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