தில்லியின் புறநகா் பகுதி டிக்ரி காலனில் உள்ள சிஎன்ஜி நிலையத்தில், லாரியில் எரிவாயு நிரப்பிக் கொண்டிருந்தபோது அதன் சிலிண்டா் வெடித்ததில் 3 போ் உயிரிழந்தனா். மேலும், மூவா் படுகாயமடைந்தனா்.
உயிரிழந்த மூவரும் அந்த எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையத்தின் ஊழியா்கள் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவிக்கையில், ‘பிற்பகல் 3.37 மணியளவில் இந்தச் சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்தது. அதைத் தொடா்ந்து ஆறு தீயணைப்பு வாகனங்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. சிலிண்டா் வெடிப்பு நிகழ்ந்தபோது லாரிக்கு அருகில் ஆறு போ் நின்றுகொண்டிருந்தனா். அவா்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனா்’ என்றாா் அவா்.
காவல் துறையின் தகவலின்படி, சிஎன்ஜி நிலைய ஊழியா் மணீஷ் (25) சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். சன்னி (30), பிரம்ஜீத் (34) உள்பட 5 போ் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனா். சிகிச்சையின்போது சன்னி உயிரிழந்தாா். உயிரிழந்த மூன்றாவது நபரின் அடையாளம் கண்டறியப்பட்டு வருவதாகவும் காயமடைந்த மூவரின் நிலையும் கவலைக்கிடமாக உள்ளது. காயமடைந்த மூவரில் லாரியின் ஓட்டுநரும் அடக்கம். அவா்கள் முண்ட்கா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறையினா் கூறுகையில், ‘வெடிப்புக்கான சரியான காரணம் உடனடியாகத் தெரியவில்லை. லாரி, சிஎன்ஜி சிலிண்டா் மற்றும் அதை மீண்டும் நிரப்பப் பயன்படுத்தப்பட்ட உபகரணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது’ என்றனா்.
முன்னதாக, வெடிப்பு நிகழ்ந்த சிறிது நேரத்திலேயே, அவ்வழியே சென்ற பலா் காவல் துறைக்கும் தீயணைப்புப் படைக்கும் இந்தச் சம்பவம் குறித்துத் தகவல் தெரிவித்தனா். வெடிப்பு பற்றிய தகவல் அப்பகுதியில் வேகமாகப் பரவியதால், திக்ரி காலன் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகிலுள்ள எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையத்திற்கு அவசர சேவைகள் விரைந்து சென்றன.
சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்தவுடன் காவல்துறையினரும் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, தீயணைப்பு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து முயற்சிகளை ஒருங்கிணைத்தனா்.
இந்த வெடிப்புச் சத்தம் அப்பகுதியில் பீதியை ஏற்படுத்தியது. சில நேரில் கண்ட சாட்சிகள், பலத்த வெடிச் சப்தத்தைக் கேட்டவுடன் எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையத்தை நோக்கி விரைந்ததாகக் கூறினா்.
அவா்கள் அந்த வெடிப்பை மிகக் கடுமையானது என்று விவரித்தனா். நேரில் கண்ட சாட்சிகளில் ஒருவா், அப்பகுதி முழுவதும் ரத்தம் சிதறிக் கிடந்ததாகக் கூறினாா்.
காவல்துறையினா் ஆய்வு சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து தடயவியல் அறிவியல் குழுவும் குற்றப் பிரிவும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, அங்கிருந்து ஆதாரங்களைச் சேகரித்தன.
எரிவாயு சிலிண்டரிலோ அல்லது அதை நிரப்பும் உபகரணத்திலோ ஏதேனும் கோளாறு இருந்ததா என்பதையும் காவல்துறை ஆராய்ந்து வருகிறது.
இந்த முழு விவகாரத்தையும் விசாரிக்கவும், வெடிப்புக்கு வழிவகுத்த சரியான சூழ்நிலைகளைக் கண்டறியவும் அவா்கள் குழுக்களை அமைத்துள்ளனா்.
இறந்தவரின் உறவினா் பேட்டி இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த மணீஷின் மாமா விஜய் பிரசாத் கூறுகையில், ‘சிஎன்ஜி நிலையத்தில் எரிவாயு சிலிண்டா் வெடித்த சம்பவம் தொடா்பாக ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது. இதையடுத்து, நாங்கள் அங்கு சென்றோம். அவா் அரை மணி நேரம் அங்கேயே
கிடந்தாா். அவா் அதிக ரத்தத்தை இழந்திருந்தாா். இதுபோன்ற நிலையில் எப்படி உயிா் பிழைக்க முடியும்? சுமாா் மூன்று ஆண்டுகளாக அந்த எரிபொருள் நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வந்த மணீஷ், புதன்கிழமை பிற்பகல் 2 மணியளவில் தனது பணிக்கு (ஷிஃப்ட்) வந்திருந்தாா். பிற்பகல் 2.30 அல்லது 2.45 மணியளவில் இந்த வெடிப்புச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது. சிலிண்டா் வெடித்துவிட்டதாகவும், மணீஷின் நிலைமை மோசமாக இருப்பதாகவும் எனக்குத் தகவல் வந்தது. நான் என் சகோதரரை அழைத்தேன். அவரும், என் மருமகனும் மற்றும் பலரும் இங்கு வந்தோம். அவரை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றும் நேரத்திற்குள், அவா் அதிக ரத்தத்தை இழந்திருந்தாா். அவரை அழைத்துச் செல்ல யாரும் இல்லை. எரிபொருள் நிலைய ஊழியா்கள் அனைவரும் ஓடிவிட்டனா்’ என்றாா் பிரசாத்.
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