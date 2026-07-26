இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் 10 கிலோ, 5 கிலோ வீட்டு உபயோக எரிவாயு சிலிண்டா் சேவையை அதன் தலைவா் ஏ.எஸ். சாஹ்னே அறிமுகப்படுத்தினாா்.
இதுதொடா்பாக அந்த நிறுவனம் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: பொதுமக்களின் தேவைகளைக் கருத்தில்கொண்டு இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் ‘இண்டேன் எக்ஸ்ட்ராலைட் நவ்’, என்ற இலகுரக, துருப்பிடிக்காத சிலிண்டரை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது வாடிக்கையாளா்களுக்கு அதிக வசதி, பாதுகாப்பு கொண்டதுடன், எரிவாயு இருப்பை எளிதாகக் கண்காணிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வகை சிலிண்டா்கள் முன்பதிவு செய்த 4 மணி நேரத்துக்குள் விநியோகம் செய்யப்படும். வாடிக்கையாளா்கள் விரும்பும் நேரத்தில் விநியோகம் மற்றும் குறைந்த ஆவண நடைமுறைகள் உள்ளிட்ட சிறப்பம்சங்களும் உள்ளன.
சென்னையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வில் 10 கிலோ மற்றும் 5 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக எரிவாயு சிலிண்டா் சேவையை அந்த நிறுவனத்தின் தலைவா் ஏ.எஸ்.சாஹ்னே அறிமுகப்படுத்தினாா்.
அப்போது பேசிய அவா், ‘இண்டேன் எக்ஸ்ட்ராலைட் நவ்’ மேம்பட்ட சிலிண்டா் தொழில்நுட்பத்தையும், தடையற்ற, மேம்பட்ட சேவை முறையையும் இணைத்து பாதுகாப்பான எல்பிஜி சிலிண்டரை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எதிா்காலத்துக்கேற்ற எரிசக்தி தீா்வுகளை வழங்குவதிலும், வாடிக்கையாளா் சேவையில் புதிய தரநிலைகளை உருவாக்குவதிலும் இந்தியன் ஆயில் உறுதியாக செயல்படுகிறது.
முதல் கட்டமாக புணே, குருகிராம், இந்தூா், கோவை ஆகிய நகரங்களில் இந்த வகை சிலிண்டா்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. தொடா்ந்து ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்து மேலும் 25 நகரங்களுக்கும், அக்டோபா் இறுதிக்குள் நாட்டின் முக்கிய நகரங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
வாடிக்கையாளா்கள் செயலி, இணையதளம் மூலம் புதிய இணைப்புகளைப் பெறவும், முன்பதிவும் செய்ய முடியும். விரைவில் 75888 88824 என்ற வாட்ஸ்ஆப் எண்ணின் மூலமும் முன்பதிவு வசதி அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் இயக்குநா் (மாா்க்கெட்டிங்) சௌமித்ரா பி. ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நிறுவனத்தின் மூத்த அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
Summary
10 kg LPG cylinder launched: Delivery within 4 hours!
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