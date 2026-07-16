இந்தியாவில் முதல்முறையாக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா்களை ஆா்டா் செய்த சிறிது நேரத்திலேயே வீடுகளுக்கு விநியோகிக்கும் புதிய சேவையைப் பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனமான ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியத்துடன் (எச்பிசிஎல்) இணைந்து ஸ்விகி இன்ஸ்டாமாா்ட் தொடங்கியுள்ளது.
இந்த அதிவேக விநியோக சேவை முதல்கட்டமாக பெங்களூரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், எடை குறைவான, துருப்பிடிக்காத மற்றும் உள்ளே இருக்கும் எரிவாயு அளவை எளிதாகக் கண்டறியும் வகையிலான நவீன ‘எச்பி நவ்யா’ 10 கிலோ ஃபைபா் சிலிண்டா்களை வாடிக்கையாளா்கள் ஆா்டா் செய்து பெறலாம்.
சிறிய குடும்பங்கள், மாணவா்கள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வசிப்போருக்கு இந்த வசதி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதுதவிர, 5 கிலோ அளவிலான இரும்பு சிலிண்டா்களும் இன்ஸ்டாமாா்ட் செயலி மூலம் விற்பனை செய்யப்படவுள்ளன.
இச்சேவையின் முக்கிய அம்சமாக, சிலிண்டா்களை வாங்க வாடிக்கையாளா்கள் முன்கூட்டியே எரிவாயு இணைப்பு வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. முதல்முறை ஆா்டா் செய்பவா்கள் புதிய சிலிண்டா் வாங்குபவா்களாகக் கருதப்படுவாா்கள்; அடுத்தடுத்த ஆா்டா்களின் போது காலியான சிலிண்டரைத் திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டு, புதிய சிலிண்டரைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
வாடிக்கையாளா்களின் முறையான அடையாள சரிபாா்ப்புக்குப் பின்னரே, எச்பிசிஎல் நிறுவன ஊழியா்கள் மூலம் முழுமையான பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுடன் இந்த சிலிண்டா்கள் விநியோகிக்கப்படும் என்று ஸ்விகி இன்ஸ்டாமாா்ட் சிஇஓ அமிதேஷ் ஜா தெரிவித்தாா்.
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