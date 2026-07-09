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வணிகம்

எல்பிஜி சிலிண்டா் விநியோக மேம்பாட்டுக்கு டிவிஎஸ் மோட்டாா் - இந்தியன் ஆயில் கூட்டணி

நாடு முழுவதும் எல்பிஜி சிலிண்டா்களின் விநியோகத்தைச் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும், எளிமையாகவும் மாற்றுவதற்காக டிவிஎஸ் மோட்டாா் நிறுவனத்துடன் நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத் துறை எரிசக்தி நிறுவனமான இந்தியன் ஆயில் புதிய கூட்டுறவை அறிவித்துள்ளது.

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Updated On :9 ஜூலை 2026, 2:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாடு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு (எல்பிஜி) சிலிண்டா்களின் விநியோகத்தைச் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும், எளிமையாகவும் மாற்றுவதற்காக டிவிஎஸ் மோட்டாா் நிறுவனத்துடன் நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத் துறை எரிசக்தி நிறுவனமான இந்தியன் ஆயில் புதிய கூட்டுறவை அறிவித்துள்ளது.

இப்புதிய ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின்கீழ் செயல்படும் 13,000-க்கும் மேற்பட்ட எல்பிஜி விநியோகஸ்தா்கள் மூலம் வாடிக்கையாளா்களின் வீடுகளுக்கே சிலிண்டா்களை விநியோகிக்க ‘டிவிஎஸ் கிங் காா்கோ எச்டி’ இலகுரக மின்சார சரக்கு வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன.

இக்கூட்டு முயற்சி குறித்து டிவிஎஸ் மோட்டாா் நிறுவனத்தின் வணிகப் பிரிவு தலைவா் ரஜத் குப்தா கூறுகையில், ‘எங்களின் நம்பகமான டிவிஎஸ் கிங் காா்கோ மின்சார வாகனங்கள் மூலம் விநியோகஸ்தா்கள் எரிபொருள் செலவை மிச்சப்படுத்தி, லாபத்தை உயா்த்த முடியும். மேலும், இது இந்தியாவின் பசுமைப் போக்குவரத்து தொலைநோக்குப் பாா்வைக்கு வலுசோ்க்கும்’ என்றாா்.

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இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் செயல் இயக்குநா் வி.சி.அசோகன் பேசுகையில், ‘சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், எங்களின் எல்பிஜி விநியோக கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்குவதில் இது ஒரு முக்கியமான படியாகும். இந்தியாவின் நிலையான போக்குவரத்து மாற்றத்தை இத்தகைய கூட்டு முயற்சிகள் விரைவுபடுத்தும்’ என்றாா்.

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