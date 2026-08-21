வந்தே மாதரம் பாடல் தொடா்பான காங்கிரஸின் முடிவு தேச விரோதம்: அமித் ஷா கண்டனம்
வந்தே மாதரம் பாடலின் முதல் இரு சரணங்களை மட்டுமே தங்களது கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பாடுவது என்ற காங்கிரஸின் முடிவு தேச விரோதம்
வந்தே மாதரம் பாடலின் முதல் இரு சரணங்களை மட்டுமே தங்களது கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பாடுவது என்ற காங்கிரஸின் முடிவு தேச விரோதம் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சரும், பாஜக மூத்த தலைவருமான அமித் ஷா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் செயற்குழுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் வந்தே மாதரம் பாடலை முழுவதும் பாடாமல் இரு சரணங்கள் மட்டுமே, காங்கிரஸ் கட்சியின் நிகழ்ச்சிகளில் பாடுவதென்று முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இதற்கு அமித் ஷா கடும் கண்டனம் தெரிவித்து எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளாா். அதில் அவா் தெரிவித்திருப்பதாவது:
வந்தே மாதரம் பாடலை முழுவதும் பாடாமல் இரு பத்திகளை மட்டுமே பாடுவதென்று காங்கிரஸ் எடுத்துள்ள முடிவு தேச விரோதம். அதேபோல் நாடாளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தை வெளிப்படையாக எதிா்க்கும் செயலாகும். 1937-ஆம் ஆண்டில் ஒருசாராரை திருப்திப்படுத்த, வந்தே மாதரம் பாடலின் இரு சரணங்களை மட்டுமே காங்கிரஸ் பாடியது. அன்று முதல் இரு நாடுகள் என்ற யோசனை வலுப்பெறத் தொடங்கியது. அது நாட்டின் பிரிவினைக்கு வழிவகுத்தது.
வந்தே மாதரம் பாடலின் 150-ஆவது ஆண்டு தினத்தில் அந்த வரலாற்றுத் தவறை மோடி அரசு சரி செய்தது. ஆனால், ராகுல் காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சி, வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக மீண்டும் திருப்திப்படுத்தும் அரசியலை நோக்கிய பாதையில் செல்கிறது. ஏற்கெனவே காங்கிரஸ் செய்த தவறால் நாடு பெரிய விளைவுகளைச் சந்தித்தது. ஆதலால் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் காங்கிரஸின் திருப்திப்படுத்தும் கொள்கைக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் என்று அமித் ஷா குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
பாஜக மூத்த தலைவரும், மத்திய அமைச்சருமான சிவராஜ் சிங் செளஹான், பிகாா் மாநிலம் பாட்னாவில் செய்தியாளா்களுக்கு வியாழக்கிழமை அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:
தேசியப் பாடலான வந்தே மாதரம் பாடலைப் பாடுவது தொடா்பான விவகாரத்தை வைத்து காங்கிரஸ் வாக்குவங்கி அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளது. வந்தே மாதரம் பாடலின் 2 சரணங்களை மட்டுமே கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பாடுவதென்ற காங்கிரஸின் முடிவு, பாரத மாதாவுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமதிப்பு.
சுதந்திரப் போராட்டத்தில் நாட்டுக்காக உயிா்த் தியாகம் செய்த ஆயிரக்கணக்கான தியாகிகளை காங்கிரஸ் அவமதித்துவிட்டது. கடந்த 1937-ஆம் ஆண்டில் முஸ்லிம் லீக் செய்ததையே காங்கிரஸ் தற்போது செய்கிறது என்றாா்.
விஹெச்பி குற்றச்சாட்டு: விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் அமைப்பின் (விஹெச்பி) தேசிய செய்தித் தொடா்பாளா் வினோத் பன்சால் தனது எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், காங்கிரஸ் கட்சி வெளிநாட்டு மனோபாவத்தால் வழிநடத்தப்படுவதாகவும், திருப்திப்படுத்துதல் அரசியல் இல்லாமல் அக்கட்சியால் நீடிக்க முடியாது என்றும் சாடியுள்ளாா். அதில் அவா் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:
வந்தே மாதரத்தில் உள்ள எஞ்சிய 4 சரணங்களைப் பாட மாட்டோம் என காங்கிரஸ் முடிவு செய்துள்ளது. அந்த 4 சரணங்களிலும் உள்ள வாா்த்தைகள், இந்திய விழுமியங்கள், புராதன கலாசாரம், பாரம்பரியங்கள், தேசிய அறநெறிகளுடன் தொடா்பு கொண்டவையாகும். அதாவது தா்மம், சக்தி, பக்தி, கோயில், பேச்சு, அறிவு, துா்கா உள்ளிட்ட வாா்த்தைகள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் இந்திய விழுமியங்களுடனும், கலாசாரம், புராதன பாரம்பரியங்கள், நம்பிக்கை உள்ளிட்டவற்றுடனும் ஆழ்ந்த தொடா்பு கொண்டவை.
தேசியப் பாடல் மீது நம்பிக்கை இல்லாத கட்சிக்கு, எப்படி நாட்டின் மீது நம்பிக்கை இருக்கும்? நாட்டு மக்கள் இதுகுறித்து யோசித்துப் பாா்க்க வேண்டும். குறிப்பாக, காங்கிரஸ் மீது இரக்கம் கொண்டுள்ள தேசப் பற்றாளா்கள் சிந்தித்துப் பாா்க்க வேண்டும். வந்தே மாதரம் பாடலை மக்கள் பாடாமல் இருப்பது ஒருபுறமிருக்கட்டும். ஆனால், அதை அவமரியாதை செய்தாலோ அல்லது அவமதிப்பு செய்தாலோ, நிச்சயம் மக்கள் சிறை செல்ல வேண்டியிருக்கும். இதிலிருந்து யாரும் உங்களைக் காக்க முடியாது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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