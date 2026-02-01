இந்தியா

மத்திய பட்ஜெட் 2026: எந்தெந்தப் பொருள்களின் விலை குறையும்?

நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்துள்ள 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை, பொருளாதார ஊக்குவிப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதால் நடுத்தர மக்களின் மீதான பாரத்தைக் குறைக்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளதாகப் பொருளாதார நிபுணர்களில் ஒருசாரார் தெரிவிக்கின்றனர். வரிகுறைக்கப்பட்டுள்ளதால் கீழ்காணும் பொருள்களின் விலை குறையும் என்றும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

விலை குறையும் பொருள்கள் :

  1. புற்றுநோய், நீரிழிவு நோய்க்கான மருந்துகள் உள்பட 17 வகையான உயிர்காக்கும் மருந்துகள்

  2. காலணிகள்

  3. தோல் பொருள்கள்

  4. தொலைக்காட்சி உபகரணங்கள்

  5. மைக்ரோவேவ் ஓவன்கள்

  6. கேமிராக்கள்

  7. குறிப்பிட்ட சில மது வகைகள் மற்றும் ரசாயனங்கள்

  8. வெளிநாட்டுக் கல்வி

  9. வெளிநாட்டுச் சுற்றுலா

  10. எரிசக்தி துறைசார் உபகரணங்கள்

  11. அணு ஆயுத திட்டங்களுக்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்கள்

  12. மின்சார வாகன பேட்டரிகள்

  13. ஜவுளி பொருள்கள்

  14. கைப்பேசிகள் மற்றும் கையடக்கக் கணினிகள்

  15. சூரியசக்தி தகடுகள்

  16. கடல் உணவுகள்

  17. விளையாட்டு உபகரணங்கள்

  18. சுய பயன்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதியாகும் குறிப்பிட்ட சில பொருள்கள் ஆகியவை விலை உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

  19. வெளிநாடுகளுக்குப் கல்வி, மருத்துவச் செலவுக்காக பணம் அனுப்புதலுக்கான நடவடிக்கையில் வரி தளர்வு

விலை உயரும் பொருள்கள் :

  • நிலக்கரி, காஃபி மற்றும் காஃபி வழங்கும் இயந்திரங்கள்

  • புது செஸ் வரி விதிப்பால், வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதியாகும் குறிப்பிட்ட சில வகை மதுபானங்கள் மற்றும் சிகரெட்கள், பான் மசாலா, பிற புகையிலைப் பொருள்கள்

  • விடியோ கேம்ஸ் தயாரிப்பு பாகங்கள்

  • வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதியாகும் விலங்குகள், பறவைகள்

  • உரங்கள்

  • குடை

  • ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் மற்றும் அவற்றின் உபகரணங்கள்

  • ஒளிபரப்புத் துறைக்கான உபகரணங்கள்

