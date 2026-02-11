இந்தியா

அதுதான் பிரதமரின் துணிச்சல்! விடியோ வெளியிட்ட அமைச்சருக்கு நன்றி! - ஜோதிமணி

அமைச்சர் கிரண் ரிஜுஜு வெளியிட்ட விடியோவுக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி பதில்...
Congress MP Jyothimani thanked Minister Kiren Rijiju ji for putting out the video
கோப்புப் படம்
Updated on
1 min read

விடியோவை வெளியிட்டு பொய்களை உடைத்ததற்கு அமைச்சர் கிரண் ரிஜுஜுவுக்கு நன்றி என காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கூறியுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடந்துவரும் நிலையில் குடியரசுத்தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது விவாதம் நடந்தது. அப்போது சீன ஆக்கிரமிப்பு குறித்து பேசத் தொடங்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியை பேச அனுமதிக்கவில்லை.

இதற்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வந்த நிலையில் கடந்த பிப். 4 அன்று பெண் எம்.பி.க்கள், பிரதமரின் இருக்கைக்கு அருகில் சென்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். இதுதொடர்பாக விடியோ ஒன்றை அமைச்சர் கிரண் ரிஜுஜு வெளியிட்டுள்ளார்.

ஆனால், பிரதமரை தாக்க எதிர்க்கட்சி பெண் எம்.பி.க்கள் முயன்றதாகவும் அதனால் பிரதமரை அவைக்கு வர வேண்டாம் என்று கூறியதாகவும், அவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா கூறியதுதான் இப்போது சர்ச்சையாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் அமைச்சர் கிரண் ரிஜுஜு வெளியிட்டுள்ள விடியோ குறித்து காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கூறுகையில்,

"எங்களுக்கு எதிராக நிறைய அவதூறு பிரசாரம் இருந்ததால், இந்த விடியோவை வெளியிட்டதற்காக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஜிக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு விரும்பத்தகாத சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் என்று அவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா கூறினார். ஆனால் அமைச்சர் கிரண் ரிஜுஜு வெளியிட்டுள்ள இந்த விடியோ மூலமாக அவைத் தலைவரின் கூற்று பொய்யாகிறது.

காங்கிரஸ் பெண் எம்.பி.க்கள் எங்கள் கைகளில் ஒரு பதாகையைப் வைத்துக்கொண்டு முதல் வரிசை இருக்கைகளுக்குச் சென்றோம். நாங்கள் அமைதியாக அங்கு நின்று, பிரதமர் உரையாற்றுவதற்காகக் காத்திருந்தோம். அப்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

பிரதமரைத் தாக்க முயற்சித்ததாக பாஜகவினர் கூறி வருகின்றனர். இந்த விடியோ அந்த பொய்யை உடைக்கிறது. அபையின் மரியாதை மற்றும் கண்ணியம் பற்றிப் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள்.

நாடாளுமன்றத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த அப்போதைய பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் மீது பாஜக எம்.பி.க்கள், காகிதங்களைக் கிழித்து எறிந்து வீசிய விடியோவை காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ளது. அப்படி நடந்தபோதிலும் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவையில் தொடர்ந்து பேசினார். அதுதான் பிரதமரின் துணிச்சல்" என்று கூறியுள்ளார்.

Summary

Congress MP Jyothimani thanked Minister Kiren Rijiju ji for putting out the video

Congress MP Jyothimani thanked Minister Kiren Rijiju ji for putting out the video
ராகுல் கையெழுத்திடவில்லை! ஓம் பிர்லா மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நிறைவேறுமா?
Congress MP Jyothimani thanked Minister Kiren Rijiju ji for putting out the video
பிப். 4 அன்று மக்களவையில் நடந்தது என்ன? விடியோ வெளியிட்ட கிரண் ரிஜுஜு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

congress
parliament
jothimani
lok sabha
Union Budget 2026

Related Stories

No stories found.