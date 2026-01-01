மூன்றாம் வகுப்பு மாணவா்களின் அடிப்படை கற்றல் திறன்களை மதிப்பிட என்சிஇஆா்டி திட்டம்
நடப்பு கல்வியாண்டில் 3- ஆம் வகுப்பு அளவில் தில்லி மாணவா்களின் அடிப்படை கற்றல் திறன்களை மதிப்பிடுவதற்கும் வலுப்படுத்துவதற்கும் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (என்இஇஆா்டி) அடிப்படை கற்றல் ஆய்வை நடத்த உள்ளதாக இதுதொடா்பான வெளியான அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தில்லி மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சிலின் (எஸ்சிஇஆா்டி) படி, இந்த ஆய்வு பிப்ரவரி-மாா்ச் 2026-இல் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட, மாதிரி பள்ளிகளில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பங்கேற்கும் பள்ளிகளின் பட்டியல் முன்கூட்டியே பகிரப்படும்.
அடிப்படை கற்றல், வாசிப்பு, எழுதுதல் மற்றும் எண்ணியல் திறன்களை மாணவா்கள் எவ்வளவு சிறப்பாகப் பெறுகிறாா்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று அந்த அறிவிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இது எஸ்சிஇஆா்டி மற்றும் என்சிஇஆா்டி-இன் கூட்டு முயற்சி என்று அது கூறியது.
தயாரிப்புகளின் ஒரு பகுதியாக, மதிப்பீட்டு வடிவம் மற்றும் செயல்முறையுடன் ஆசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்களைப் பழக்கப்படுத்த என்சிஇஆா்டி மாதிரி மதிப்பீட்டு பணிகளை ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பகிா்ந்து கொண்டுள்ளது.
எஸ்சிஇஆா்டி-இன் படி, 3- ஆம் வகுப்பு ஆசிரியா்கள் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகளைப் பயிற்சி செய்வதை உறுதி செய்யுமாறு பள்ளித் தலைவா்கள் மற்றும் முதல்வா்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனா். இது மாணவா்களின் புரிதலையும் தயாா்நிலையையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது.
பகிரப்பட்ட மாதிரி பணிகளுக்கு ஏற்ப, அடிப்படைத் திறன்களை வலுப்படுத்தவும், பரிச்சயத்தை வளா்க்கவும், பல்வேறு பயிற்சி கேள்விகளுக்கு மாணவா்களை வெளிப்படுத்தவும் பள்ளிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று அது கூறியது.
படிப்பை சீராகவும் திறம்படவும் செயல்படுத்துவதற்கும், மாணவா்களிடையே வலுவான அடிப்படை கற்றல் விளைவுகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் பள்ளிகளின் ஒத்துழைப்பு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் என்பதை அது வலியுறுத்தியது.
இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் கொள்கை முடிவுகளைத் தெரிவிக்கவும், வகுப்பறை நடைமுறைகளை மேம்படுத்தவும், தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-இன் அடிப்படைக் கல்வியை வலுப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.