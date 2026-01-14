இலங்கையில் இந்திய வீரா்கள் செய்த தியாகம் மதிக்கப்பட வேண்டும்
‘இலங்கையில் சுமாா் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் ‘ஆபரேஷன் பவன்’ நடவடிக்கையின்போது இந்திய ராணுவ வீரா்கள் செய்த தியாகம் மதிக்கப்பட வேண்டும்’ என்றாா் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங்.
அப்போதைய அரசு இந்திய வீரா்களின் தியாகத்தை மதிக்கவில்லை என அவா் மறைமுகமான விமா்சனத்தை முன்வைத்தாா்.
முன்னாள் படை வீரா்கள் தினத்தையொட்டி தில்லியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் பேசியதாவது:
இன்றைய தினம் ஒட்டுமொத்த நாடும் தனது படை வீரா்கள், அவா்களின் பங்களிப்புகளை நினைவுகூா்கிறது. இலங்கையில் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னா் அமைதிகாப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக பங்கேற்ற இந்திய அமைதிகாப்புப் படையினரை (ஐபிகேஎஃப்) இப்போது நினைவுகூர விரும்புகிறேன்.
இலங்கைக்கு இந்தியப் படையினரை அனுப்புவதற்கு அப்போதைய மத்திய அரசு எடுத்த முடிவு விவாதத்துக்குரியது. நான் அதற்குள் செல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால், இலங்கையில் ‘ஆபரேஷன் பவன்’ நடவடிக்கையின்போது இந்திய வீரா்கள் செய்த தியாகம் மதிக்கப்பட வேண்டும். ஆபரேஷன் பவனின்போது இந்திய வீரா்கள் குறிப்பிடத்தக்க துணிச்சலை வெளிப்படுத்தினா். பல வீரா்கள் வீரமரணம் அடைந்தனா். அவா்களின் துணிச்சலிலும், தியாகத்திலும் எந்த சந்தேகமும் இருக்க முடியாது.
அவா்களின் பங்களிப்பை பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு திறந்த மனதுடன் ஏற்றுக்கொள்வது மட்டுமன்றி, அனைத்து நிலையிலும் அவா்களின் பங்களிப்புக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தரும் பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளது என்றாா்.
இலங்கைக்கு 2015-ஆம் ஆண்டு பிரதமா் மோடி சென்றபோது, கொழும்பில் உள்ள ஐபிகேஎஃப் நினைவிடத்தில் இந்திய வீரா்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியதையும் ராஜ்நாத் சிங் நினைவுகூா்ந்தாா்.
பிரதமா் மோடி கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் இலங்கைக்குச் சென்றபோதும் ஐபிகேஎஃப் நினைவிடத்தில் இந்திய வீரா்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கையில் தமிழா் பகுதியில் ஏற்பட்ட வன்முறையையடுத்து, இந்தியாவும், இலங்கையும் 1987, ஜூலை 29-ஆம் தேதி ஓா் அமைதி ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டன. அதைத் தொடா்ந்து, இந்திய அமைதிகாப்புப் படை இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டது. 1987 ஜூலை முதல் 1990 மாா்ச் வரை இந்திய அமைதிகாப்புப் படை இலங்கையில் நிலைகொண்டிருந்தது. அப்போது விடுதலைப் புலிகளுடனான சண்டையில் 1,200 வீரா்களை இந்தியா இழந்தது.