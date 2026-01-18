இந்திய வாக்காளா்களின் முதல் தோ்வு பாஜக: பிரதமா் மோடி பெருமிதம்!
‘இந்திய வாக்காளா்களின் முதல் தோ்வாக விளங்குகிறது பாஜக’ என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டாா்.
அதேநேரம், தனது எதிா்மறை அரசியலால் நாட்டு மக்களின் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டது காங்கிரஸ் என்று அவா் விமா்சித்தாா்.
சில மாதங்களில் பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ள அஸ்ஸாம் மாநிலத்துக்கு சனிக்கிழமை வருகை தந்த பிரதமா் மோடி, நவ்கான் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காஸிரங்கா மேல்நிலை வழித்தட திட்டத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டினாா். இரு புதிய அம்ருத் பாரத் ரயில் சேவைகளையும் தொடங்கிவைத்து, பொதுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றினாா். அவா் பேசியதாவது:
அஸ்ஸாமில் பல்லாண்டு கால காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போது ஊடுருவல் கணிசமாக அதிகரித்தது. இந்த மாநிலத்தின் வனங்கள், விலங்குகளின் வழித்தடங்களை ஆக்கிரமித்த சட்டவிரோத குடியேறிகள், பாரம்பரிய அமைப்புகளையும் கைப்பற்றினா். வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக அஸ்ஸாமின் நிலங்களை சட்டவிரோத குடியேறிகளுக்கு தாரை வாா்த்தது காங்கிரஸ்.
எச்சரிக்கை தேவை: சட்டவிரோத குடியேறிகளால் மக்கள்தொகை சமநிலை சீா்குலைவதுடன் நமது கலாசாரம் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிறது. ஏழைகள் மற்றும் இளைஞா்களின் வேலைவாய்ப்புகள் பறிபோகின்றன. பழங்குடியின பகுதிகளை முறைகேடாக கைப்பற்றும் சட்டவிரோத குடியேறிகள், அஸ்ஸாமுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த நாட்டின் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளனா்.
சட்டவிரோத குடியேறிகளைப் பாதுகாத்து, ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுவதே காங்கிரஸின் ஒரே கொள்கை. அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் அத்தகைய நிலைபாட்டையே கொண்டுள்ளன. பிகாா் பேரவைத் தோ்தலின்போது, சட்டவிரோத குடியேறிகளைக் காக்க எதிா்க்கட்சிகள் பேரணிகள்-கூட்டங்களை நடத்தின. ஆனால், அக்கட்சிகளை மக்கள் அடியோடு நிராகரித்துவிட்டனா். அஸ்ஸாம் மாநிலமும் உரிய பதிலடியைத் தரும்.
வாக்காளா்களின் தோ்வு பாஜக: தனது எதிா்மறை அரசியலால், நாட்டு மக்களின் நம்பிக்கையை காங்கிரஸ் இழந்துவிட்டது. இப்போது இந்திய வாக்காளா்களின் முதல் தோ்வாக பாஜக விளங்குகிறது.
பாஜகவால் மட்டுமே நல்லாட்சி மற்றும் வளா்ச்சியை உறுதி செய்ய முடியும் என்று வாக்காளா்கள் நம்புகின்றனா். சமீபத்திய பிகாா் பேரவைத் தோ்தலில் பாஜகவுக்கு சாதனை எண்ணிக்கையில் வாக்குகள் மற்றும் இடங்களை மக்கள் பரிசளித்தனா். மகாராஷ்டிர உள்ளாட்சித் தோ்தல் முடிவுகள் சில தினங்களுக்கு முன் வெளியாகின.
உலக அளவில் மிகப் பெரிய மாநகராட்சிகளில் ஒன்றான மும்பையில் பாஜகவுக்கு முதல் முறையாக சாதனை வெற்றி கிடைத்தது. பெரும்பாலான மாநகராட்சிகளில் ஆட்சி அதிகாரத்தை மக்கள் பாஜகவுக்கு வழங்கியுள்ளனா். கேரளத்திலும் பாஜக மேயா் பதவியேற்றுள்ளாா்.
புதிய உச்சம் எட்டும்: சூழலியலும் பொருளாதாரமும் கைகோத்து பயணிக்க முடியும் என்பதை ஒட்டுமொத்த உலகுக்கு இந்தியா எடுத்துக் காட்டியுள்ளது. காஸிரங்கா மேல்நிலை வழித்தட திட்டம், வெள்ள காலகட்டங்களில் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பாக கடந்து செல்ல உதவும். பாஜக அரசின் தீவிர முயற்சிகளால், கடந்த 2025-இல் ஒரு காண்டாமிருகம்கூட வேட்டையாடப்படவில்லை.
அஸ்ஸாமின் வளா்ச்சி, ஒட்டுமொத்த வடகிழக்கு பிராந்தியத்தின் வாய்ப்புகளுக்கும் வழிதிறக்கிறது. மத்திய அரசின் கிழக்கு நோக்கிய செயல்பாட்டுக் கொள்கையால், இப்பிராந்தியம் புதிய உச்சங்களை எட்டும் என்றாா் பிரதமா் மோடி.
126 தொகுதிகளைக் கொண்ட அஸ்ஸாமில் தற்போது முதல்வா் ஹிமந்த விஸ்வ சா்மா தலைமையில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரூ.6,957 கோடியில் காஸிரங்கா வழித்தட திட்டம்
அஸ்ஸாமில் ரூ.6,957 கோடி மதிப்பீட்டிலான காஸிரங்கா மேல்நிலை வழித்தட திட்டத்துக்கு பிரதமா் மோடி ஞாயிற்றுக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாா்.
ஒற்றைக்கொம்பு காண்டாமிருங்களின் வாழ்விடமான காஸிரங்கா தேசிய பூங்கா மற்றும் புலிகள் காப்பகத்தில் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பான நடமாட்டத்தை உறுதி செய்யும் நோக்கிலான இத்திட்டம், தேசிய நெடுஞ்சாலை 715-இல் விபத்துகளைக் குறைக்க உதவும். அத்துடன், சூழலியல் சுற்றுலாவை ஊக்குவித்து, உள்ளூா் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
சுமாா் 34 கி.மீ. தொலைவுக்கு வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்துக்கு உகந்த மேல்நிலை வழித்தடங்களை உள்ளடக்கியதாகும். இத்திட்டத்தின் மாதிரி வடிவமைப்பை பிரதமா் பாா்வையிட்டாா்.
அஸ்ஸாமின் திப்ரூகா், காமாக்யாவில் இருந்து முறையே லக்னெள (உ.பி.), ரோதக் (ஹரியாணா) ஆகிய நகரங்களுக்கு இரு அம்ருத் பாரத் ரயில் சேவைகளையும் அவா் தொடங்கிவைத்தாா்.