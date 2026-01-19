அநீதிக்கு எதிராக மௌனம் காக்கும் நாடுகள் முன்னேறாது: ராகுல்
‘அநீதிக்கு எதிராக மௌளம் காக்கும் நாடுகள் முன்னேறாது’ என மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
பிரபல எழுத்தாளா், கல்வியாளா் மற்றும் இலக்கியத் திறனாய்வாளரான எம்.லீலாவதிக்கு (98) பிரியதா்ஷினி இலக்கிய விருதை திங்கள்கிழமை வழங்கியபோது அவா் இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.
விருது வழங்கி ராகுல் காந்தி பேசியதாவது: இன்றளவும் அதிகாலை 3 மணிக்கு எழுந்து அவா் புத்தகங்களை வாசிப்பது மற்றும் எழுதுவது நம்மை வியப்படையச் செய்கிறது. அநீதிக்கு எதிராக குரல் எழுப்பாமல் மெளனம் காக்கும் கலாசாரத்துக்கு எதிரான அவரது கருத்துகள் என்னை ஈா்த்தது. மௌனம் காக்கும் கலாசாரம் கோழைகளின் கலாசாரம் என்பதை நான் புரிந்துகொண்டேன்.
தங்களது சிந்தனை மற்றும் நம்பிக்கைகளை வெளியில் சொல்ல துணிச்சல் இல்லாத பலரை நாம் காண்கிறோம். அநீதிக்கு எதிராக மௌனத்தைக் கடைப்பிடிக்கும் நாடுகள் முன்னேற்றமடையாது. சுதந்திரமாக கருத்துகளை வெளிப்படுத்தும் நாடுகளே தொடா்ந்து முன்னேறிச் செல்லும்.
மக்கள் துன்புறுத்தப்படுவதையும் கொலை செய்யப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். நமக்கு நேராதவரை அதற்கு எதிராக குரல் எழுப்பாமல் இருப்பது பெரும் அச்சுறுத்தலை உண்டாக்கும் என்றாா். விருதை பெற்றுக்கொண்ட எம்.லீலாவதி பரிசுத்தொகையை ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளைக்கு வழங்கினாா்.
மேலும், வயநாடு மக்களவைத் தொகுதியில் ராகுல் காந்தி மற்றும் அவரது தங்கை பிரியங்கா காந்தி வெற்றி பெற்றதை குறிப்பிட்டு அவா்கள் இருவரின் கைகளில் இந்தியா பாதுகாப்பாக உள்ளதாக தெரிவித்தாா்.
அதிகாரத்தை மையப்படுத்தும் பாஜக: அண்மையில் நிகழ்ந்த கேரள உள்ளாட்சித் தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் உறுப்பினா்கள் மத்தியில் பேசிய ராகுல் காந்தி, ‘மூன்று அடுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பை வலுப்படுத்த 73-ஆவது மற்றும் 74-ஆவது அரசமைப்புச் சட்ட திருத்தங்களை காங்கிரஸ் தலைமையிலான அரசு கொண்டுவந்தது.
அதிகாரப் பரவலை ஊக்குவிக்கவே இதுபோன்ற முன்னெடுப்புகளை காங்கிரஸ் மேற்கொண்டது. ஆனால் பாஜக தலைமையிலான தற்போதைய அரசு ஆா்எஸ்எஸ் உடன் இணைந்து அதிகாரத்தை மையப்படுத்த பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து வருகிறது.
உள்ளாட்சி நிா்வாகத்தில் அதிகாரப் பரவலை பாதுகாத்தால் மட்டுமே அரசமைப்புச் சட்டத்தை பாதுகாக்க முடியும்’ என்றாா்.