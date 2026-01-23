கேரளத்தில் மோடி! திருவனந்தபுரம் - தாம்பரம் உள்பட 3 அம்ருத் பாரத் ரயில்களை தொடக்கிவைத்தார்!

கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி 3 அம்ருத் பாரத் ரயில் சேவைகளை கொடியசைத்து தொடக்கிவைத்தார்.
இதனைத் தொடா்ந்து திருவனந்தபுரம் நவீன அஞ்சலகத்தையும் அவர் திறந்துவைத்தார்.
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலை நடைபெற்ற அரசு விழாவில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார், முடிவுற்ற பணிகளை தொடக்கிவைத்தார்.
இந்த நிகழ்வில், நாகர்கோவில் - மங்களூரு, திருவனந்தபுரம்-தாம்பரம், திருவனந்தபுரம் - சர்லப்பள்ளி இடையே இயக்கப்படும் 3 அம்ருத் பாரத் ரயில் சேவைகளையும், திருச்சூர் - குருவாயூர் இடையே இயக்கப்படும் புதிய பயணிகள் ரயில் சேவையையும் தொடக்கிவைத்தார்.
இந்த நிகழ்வில் கேரள ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், முதல்வர் பினராயி விஜயன், மத்திய மற்றும் மாநில அமைச்சர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, விமானம் மூலம் தமிழகத்துக்கு பிரதமர் மோடி புறப்பட்டுள்ளார். சென்னைக்கு வரும் பிரதமர், அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் மதுராந்தகத்துக்குச் செல்கிறார்.
மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் நடைபெறும் தேர்தல் பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றவுள்ளார்.
