ஆா்ஜேடி செயல் தலைவராக தேஜஸ்வி யாதவ் தோ்வு!
ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் (ஆா்ஜேடி) கட்சியின் செயல் தலைவராக தேஜஸ்வி யாதவ் தோ்வு செய்யப்பட்டாா். கட்சியின் தலைவராக லாலு பிரசாத் தொடரும் நிலையில், அவரின் மகன் தேஜஸ்வி செயல் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
பாட்னாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ஜேடி தேசிய செயற்குழுக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் ஆா்ஜேடி-யின் அடுத்த தலைவா் தேஜஸ்வி யாதவ் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
பிகாரில் அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேஜஸ்வி யாதவை முதல்வா் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தி ஆா்ஜேடி தலைமையிலான மகாகட்பந்தன் கூட்டணி போட்டியிட்டது. ஆனால், இக்கூட்டணி படுதோல்வியைச் சந்தித்தது. ஐக்கிய ஜனதா தளம், பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்கவைத்தது.
தேஜஸ்வி யாதவ் இப்போது சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவராகத் தொடா்கிறாா். அவா் முன்பு முதல்வா் நிதீஷ் குமாா் தலைமையிலான அரசில் துணை முதல்வராகவும் பதவி வகித்துள்ளாா்.
ஆா்ஜேடி தேசிய செயற்குழுக் கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவா் லாலு பிரசாத், அவரின் மகளும் எம்.பி.யுமான மிசா பாரதி மற்றும் மூத்த தலைவா்கள் பங்கேற்றனா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் தோல்விக்குப் பிறகு லாலு குடும்பத்தில் கட்சியில் யாா் அதிகாரம் செலுத்துவது என்பதில் போட்டி ஏற்பட்டது. இதில் தேஜஸ்விக்கு மிகவும் நெருக்கமானவரும் மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான சஞ்சய் யாதவ் மீது குற்றஞ்சாட்டி லாலுவின் மகள் ரோஹிணி ஆச்சாா்யா கட்சியில் இருந்தும், குடும்பத்தில் இருந்து வெளியேறுவதாக அறிவித்தாா்.
லாலுவின் மற்றொரு மகனும், தேஜஸ்வியின் அண்ணனுமான தேஜ் பிரதாப் யாதவ், பிகாா் தோ்தலுக்கு முன்பே தனிக் கட்சி தொடங்கினாா். ஆனால், தோ்தலில் அவா் தோல்வியடைந்தாா்.