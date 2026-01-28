இந்தியா

நாட்டில் பின்தங்கிய மக்களை முன்னேற்றுவதே அரசின் நோக்கம்: குடியரசுத் தலைவர் முர்மு!

குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் தொடங்கியுள்ளது தொடர்பாக..
குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு
Updated on
1 min read

பரபரப்பான அரசியல் சூழலில், நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் இன்று (ஜன. 28 ) தொடங்கியது.

நடப்பாண்டின் முதல் கூட்டத் தொடர் என்பதால், இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு உரையாற்றி வருகிறார்.

அவர் ஆற்றிய உரையில்,

நாட்டில் பின்தங்கிய மக்களை முன்னேற்றுவதே அரசின் நோக்கம் என்று அவர் கூறினார். அருணாச்சல், திரிபுரா, மிசோரம் ஆகிய மூன்று மாநில தலைநகரங்கள் அகல ரயில் பாதையுடன் இணைக்கப்படும்.

