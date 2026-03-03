Dinamani
கூட்டணி இறுதியாகுமா? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ப. சிதம்பரம் சந்திப்பு!முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
இந்தியா

அரசு நிா்வாக அமைப்புகளை ஏ.ஐ. மூலம் எளிமைப்படுத்துங்கள்: ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு முா்மு வேண்டுகோள்

அரசு நிா்வாக அமைப்புகளை ஏ.ஐ. வழிகள் மூலம் எளிமைப்படுத்தும்படி ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளிடம் குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி

News image
புதிதாக தோ்வான ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் குழுவினருடன் தில்லி குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையில் திங்கள்கிழமை உரையாடிய குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு.
Updated On :3 மார்ச் 2026, 1:12 am

தினமணி செய்திச் சேவை

புது தில்லி: அரசு நிா்வாக அமைப்புகளை ஏ.ஐ. வழிகள் மூலம் எளிமைப்படுத்தும்படி ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளிடம் குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு கேட்டுக் கொண்டாா்.

தில்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையில் திரெளபதி முா்முவை புதிதாக தோ்வான ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் குழுவினா் திங்கள்கிழமை நேரில் சந்தித்தனா். அப்போது அவா்களிடையே முா்மு பேசியதாவது:

மிகவும் பின்தங்கிய, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை அரசு நலத் திட்டங்கள் சென்றடைய வேண்டும். அப்போதுதான் இந்தியா வளா்ந்த நாடாக மாறுவதற்கான பயன் கிடைக்கும். ஆதலால் எந்த சமூகத்தினரும் புவியியல், சமூக அல்லது பொருளாதார காரணங்களுக்காக பின்தங்கி விடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய நீங்கள் (ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்) கடும் முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும். மாவட்ட நலனுக்கு அப்பாற்பட்டு மாநில முன்னுரிமைகளையும் கருத்தில் கொண்டு பணியாற்ற வேண்டியது உங்களது பொறுப்பாகும்.

நாட்டின் வளா்ச்சிக்கும், பொதுமக்களுக்கான சேவையிலும் கூட்டாகவும், ஒருங்கிணைந்தும், உறுதியுடனும் பணியாற்றுவது அவசியம். தொழில்நுட்பமும், புதிய வழிகளும் அரசு நிா்வாகம் துரித வேகத்தில் செயல்பட உதவும். ஆதலால் ஏ.ஐ. வழிகள், இ-நிா்வாக அமைப்புகள், டிஜிட்டல் குறைதீா்ப்பு முறைகளுக்கு நீங்கள் முழுவதும் மாற வேண்டும். இவை அரசு நிா்வாக அமைப்புகளை எளிமைப்படுத்தும். மேலும் கடைகோடி பகுதிக்கும் அரசு சேவை கிடைப்பதை உறுதி செய்யும். நவீன தொழில்நுட்பங்களுக்கு மாறுகையில், அவை மனித உணா்வுகளை பிரதிபலிப்பதாகவும், சரியான தீா்வுகளை தருவதாகவும் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

மூத்த அரசு நிா்வாகிகள் என்ற அடிப்படையில், உங்கள் செயல்பாடுகள் பசுமைக்கும், பருவநிலைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாகவும், நீடித்த நிலையான வளா்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாகவும் இருக்க வேண்டும். உங்களது தற்போதைய நடவடிக்கைகள்தான், எதிா்கால சந்ததியினரின் வாழ்க்கை தரத்தை நிா்ணயிக்க போகிறது என்பதை உணா்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.

டிரெண்டிங்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லை அருகே ராணுவ ஹெலிகாப்டரில் பறந்த குடியரசுத் தலைவா்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லை அருகே ராணுவ ஹெலிகாப்டரில் பறந்த குடியரசுத் தலைவா்

மூலிகை வளா்ப்பால் மண்ணும், விவசாயிகளும் நலன் பெறுவா்: திரெளபதி முா்மு!

மூலிகை வளா்ப்பால் மண்ணும், விவசாயிகளும் நலன் பெறுவா்: திரெளபதி முா்மு!

பன்முகப் பரிமாணங்கள் கொண்டவர் மூதறிஞர் ராஜாஜி! குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முா்மு புகழாரம்

பன்முகப் பரிமாணங்கள் கொண்டவர் மூதறிஞர் ராஜாஜி! குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முா்மு புகழாரம்

ஒடிஸாவில் குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு முன்னோா் வழிபாடு

ஒடிஸாவில் குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு முன்னோா் வழிபாடு

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

37 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு