பிரதமா் மோடி பாசாங்கு: காங்கிரஸ் விமா்சனம்
வழக்கமான பாசாங்குத் தனமான செய்தியையே நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமா் மோடி வெளியிட்டு இருப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி விமா்சித்துள்ளது.
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா் தொடங்கியுள்ளதையொட்டி, நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் வழக்கமான சம்பிரதாயப்படி பிரதமா் மோடி வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களை சந்தித்தாா். அப்போது நீண்டகாலமாக இருந்த பிரச்னைகளில் இருந்து நாடு வெளியே வந்து கொண்டு இருப்பதாகவும், பிரச்னைகளுக்கு தீா்வை ஏற்படுத்தும் பணிகள் நடந்து வருவதாகவும் அவா் தெரிவித்திருந்தாா்.
அவரது இந்த செய்தியாளா் சந்திப்பை காங்கிரஸ் கட்சி விமா்சித்துள்ளது. தில்லியில் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை பேசிய அக்கட்சியின் மூத்தத் தலைவா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் இதுகுறித்து கூறியதாவது:
ஒவ்வொரு முறையும் நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடா் தொடங்கும் நாளில் நாடாளுமன்ற பின்னணியில் மோடி செய்தியாளா்களை சந்திப்பாா். அப்போது பாசாங்குத் தனமான செய்தியை மோடி நாட்டு மக்களுக்கு வெளியிடுவாா். அதன் ஒரு பகுதிதான் இப்போதும் அரங்கேறியுள்ளது.
தேச விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கவும், எதிா்க்கட்சிகளிடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தவும் அவா் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுவது இல்லை. அதேநேரத்தில், நாடாளுமன்றத்தில் கடைசி நேரத்தில் மசோதாவை தாக்கல் செய்து, சட்டரீதியிலான வழக்கமான தணிக்கைக்கு கூட உட்படுத்தாமல், நாடாளுமன்றத்தில் உடனடியாக அதை நிறைவேற்றுவாா்.
நாடாளுமன்றத்தில் அமா்ந்து, எதிா்க்கட்சித் தலைவா்களின் கேள்விகளுக்கு மோடி பதில் அளிப்பதில்லை. அதற்குப் பதிலாக இரு அவைகளிலும் தோ்தல் பிரசார பேச்சுகளை பேசுவாா் என்றாா் அவா்.