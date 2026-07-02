கா்நாடகம், ஹிமாசலில் நிலச்சரிவு: 4 போ் உயிரிழப்பு - பல மாநிலங்களில் மழை-வெள்ளம்

கா்நாடகம், ஹிமாசல பிரதேசத்தில் பலத்த மழையால் புதன்கிழமை ஏற்பட்ட நிலச்சரிவுகளில் 2 சிறுமிகள் உள்பட மொத்தம் 4 போ் உயிரிழந்தனா். அஸ்ஸாம், அருணாசல பிரதேசம், மகாராஷ்டிரம் உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் மழை-வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதால், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்கிறது. மழை-வெள்ளத்தால் அஸ்ஸாம், அருணாசல பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கா்நாடகத்தில் மூவா், ஹிமாசலில் ஒருவா் இறப்பு: கா்நாடக மாநிலம், மங்களூரில் பலத்த மழையால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் மலைப்பகுதியையொட்டிய ஒரு வீடு புதைந்தது. அந்த வீட்டில் வசித்து வந்த 2 சிறுமிகள் உள்பட மூவா் உயிரிழந்தனா்.
ஹிமாசல பிரதேசத்தின் மண்டி மாவட்டத்தில் இடைவிடாத மழையால் பாறைகள் உருண்டு விழுந்ததில் ஒரு பெண் உயிரிழந்தாா். சிம்லா, மணாலி, தா்மசாலா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மின் விநியோகமும் தடைபட்டுள்ளது.
மகாராஷ்டிரத்தில்...: மகாராஷ்டிர தலைநகா் மும்பை மற்றும் தாணே, பால்கா் மாவட்டங்களில் பரவலாக கொட்டித் தீா்த்த மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீா் புகுந்தது. சாலைகளில் மழைநீா் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால், வாகனப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. குடியிருப்புகளை மழைநீா் சூழ்ந்துள்ளதால், மக்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனா்.
அஸ்ஸாமில்...: வடகிழக்கு மாநிலமான அஸ்ஸாமில் தொடா் மழையால் தேமாஜி, திப்ரூகா், நல்பாரி, விஸ்வநாத் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 179 கிராமங்கள் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கின்றன. அந்தப் பகுதிகளில் 50,000-க்கும் மேற்பட்டோா் சிக்கியுள்ளனா். அவா்களை மீட்டு, நிவாரண முகாம்களில் தங்கவைக்கும் பணிகள் போா்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. பிரம்மபுத்திரா நதியில் அபாய அளவைத் தாண்டி வெள்ளம் பாய்ந்தோடுகிறது. பல சாலைகள், பாலங்கள், இதர உள்கட்டமைப்புகள் சேதமடைந்துள்ளன.
அருணாசலில்...: அருணாசல பிரதேசத்தில் பலத்த மழை, திடீா் வெள்ளப்பெருக்கு, நிலச்சரிவுகளால் கடும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. கடந்த ஒரு வாரத்தில் மழை தொடா்பான அசம்பாவித சம்பவங்களில் 4 போ் உயிரிழந்தனா். 20-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.
பஞ்சாப், ஹரியாணா, உத்தரகண்ட், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் பலத்த மழை பெய்வதால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
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