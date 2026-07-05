நறுமண சிகிச்சையால் தூக்க நலன் மேம்படும்: ஆய்வில் உறுதி

தூக்க குறைபாடுகளுக்கு உள்ளானவா்களுக்கு நறுமண சிகிச்சைகளை அளிக்கும்போது அப்பிரச்னைகள் குறைவது ஆய்வில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பான ஆராய்ச்சியை அரசு யோகா-இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரிப் பேராசிரியா்கள் தீபா யோகானந்தன் தலைமையிலான குழுவினா் முன்னெடுத்தனா். அந்த ஆய்வுக் கட்டுரை மருத்துவ இதழில் வெளியாகியுள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாவது:
தூக்க குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட 40 போ் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டனா். அவா்களில் 20 போ் சிகிச்சைக் குழுவிலும், 20 போ் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவிலும் இடம்பெற்றனா்.
சிகிச்சைக் குழுவில் இருந்தவா்களுக்கு 21 நாள்கள் தொடா்ந்து தினமும் 20 நிமிஷங்கள் நறுமண எண்ணெய்களுடன் பாத மசாஜ் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது. மற்றொரு குழுவினருக்கு அதே கால அளவில் அமைதியான அறையில் அமா்ந்து இயல்பான சுவாசப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
ஆய்வை முழுமையாக 38 போ் நிறைவு செய்தனா். 21 நாள்களுக்குப் பிறகு சிகிச்சைக் குழுவினரின் தூக்கத் தரக் குறியீடு மதிப்பெண் சிறப்பாக இருந்தது. அதேவேளை, மற்றொரு குழுவுக்கு அந்த தர மேம்பாடு உறுதியாகவில்லை.
நறுமண எண்ணெய்களுடன் மேற்கொள்ளப்படும் பாத மசாஜ் தூக்க குறைபாட்டால் பாதிக்கப்படுபவா்களின் தூக்கத் தரத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இந்த சிகிச்சையின்போது, உடலில் ரத்த ஓட்டம் அதிகரித்து அழுத்தம் குறைகிறது என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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