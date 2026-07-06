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இந்தியா

மூழ்கடித்த மழை வெள்ளம்...

குஜராத் மாநிலம், உனா பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பெய்த பலத்த மழையால் சாலைகளே தெரியாத அளவுக்கு மூழ்கடித்த வெள்ளம். தொடா் மழையால் பல கிராமங்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

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Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குஜராத் மாநிலம், உனா பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பெய்த பலத்த மழையால் சாலைகளே தெரியாத அளவுக்கு மூழ்கடித்த வெள்ளம். தொடா் மழையால் பல கிராமங்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

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